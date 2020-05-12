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Отмену льготного проезда в общественном транспорте Крыма продлили до 31 мая

10:21 вторник, 12 мая 2020

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Текст документа размещен на официальном сайте крымского правительства.

«Приостановить на период до 31 мая предоставление льготного проезда в пределах Республики Крым в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении; в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугороднем сообщении; железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении и междугороднем сообщении», - говорится в изменненом тесте указа.

При этом льготный проезд сохраняется для медицинских работников, соцработников, сотрудников Роспотребнадзора.

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