Ограничения на админгранице Крыма с Херсонщиной продлили до 22 мая

Ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса, при пересечении административной границы Крыма с Херсонской областью действуют до 22 мая согласно постановлению Кабинета Министров Украины.

Об этом сообщил начальник пресс-службы Херсонского погранотряда Госпогранслужбы Украины Иван Шевцов.

По его словам, согласно статистике, контрольные пункты въезда-выезда «Каланчак», «Чаплинка» и «Чонгар» на админгранице пересекают в среднем 30-50 человек в день в двух направлениях.

«Никакого увеличения или уменьшения нет. В среднем 30-50 человек в день в двух направлениях по всей админгранице, в зависимости от дня. Может быть 20 человек, может быть 40 человек», – сообщил Шевцов.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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