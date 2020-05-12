Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Защиты не было: медсестра из Алушты рассказала, как заразилась COVID ● Большинство заразившихся коронавирусом в Крыму среднего возраста ● Роспотребнадзор разъяснил правила масочного режима в Крыму ● По примеру Италии и Испании: перспективы сезона-2020 в Крыму ● Россия выходит в тройку стран-лидеров по числу случаев COVID
Ограничения на админгранице Крыма с Херсонщиной продлили до 22 мая
Ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса, при пересечении административной границы Крыма с Херсонской областью действуют до 22 мая согласно постановлению Кабинета Министров Украины.
Об этом сообщил начальник пресс-службы Херсонского погранотряда Госпогранслужбы Украины Иван Шевцов.
По его словам, согласно статистике, контрольные пункты въезда-выезда «Каланчак», «Чаплинка» и «Чонгар» на админгранице пересекают в среднем 30-50 человек в день в двух направлениях.
«Никакого увеличения или уменьшения нет. В среднем 30-50 человек в день в двух направлениях по всей админгранице, в зависимости от дня. Может быть 20 человек, может быть 40 человек», – сообщил Шевцов.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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