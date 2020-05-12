Происшествия
Ночью в Крыму произошел крупный пожар
В 03.56 поступило сообщение о возгорании неэксплуатируемого бесхозного строения в Кировском районе в селе Первомайское на ул. Парашютная.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
К месту происшествия были направлены: 1 отделение отдельного поста 32 пожарно-спасательной части 4 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Республике Крым и 107 пожарная часть с. Журавки ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым».
По прибытию к месту, сотрудниками МЧС России установлено, что горит неэксплуатируемое бесхозное строение на площади 300 м2. В 04.22 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.
Причину пожара сейчас устанавливают.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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