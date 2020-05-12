Несколько пляжей в Крыму получили статус охраняемых памятников природы

Крымские власти включили в перечень памятников природы регионального значения ряд аквальных комплексов (гидрологические памятники природы) у мысов и скал полуострова, а также участок набережной в Николаевке.

Соответствующие указы главы республики были опубликованы на сайте крымского правительства.

«Охранная зона … установлена в целях защиты особо охраняемой природной территории от неблагоприятных антропогенных воздействий, – говорится в тексте указа. – Охранная зона установлена на срок действия особо охраняемой природной территории регионального значения памятника природы».

В перечень установления охранных зон вошли прибрежные аквальные комплексы у скалы Дива и горы Кошка в Симеизе, у мыса Хрони в Ленинском районе, у Арабатской стрелки, у мыса Плака в Алуште, в селах Солнечногорское и Малореченское. Также охранная зона установлена на участке набережной поселка Николаевка в Симферопольском районе.

Согласно документам, на этих территориях запрещается строить промышленные объекты, захламлять эти зоны, устраивать свалки мусора и отходов, проводить буровые, взрывные и изыскательные работы. Земельные участки в границах охранной зоны у собственников, землепользователей, арендаторов изыматься не будут.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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