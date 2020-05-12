Нарушителей самоизоляции в Крыму продолжат штрафовать после 18 мая

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Ограничительные мероприятия режима самоизоляции в Крыму сохранятся после 18 мая, когда разрешат деятельность части организаций.

Нарушителей будут штрафовать, сообщил сегодня на заседании оперативного штаба глава Крыма Сергей Аксенов.

«С учетом того, что 18 числа принимаем решение разрешить работу различным сферам, поясняю ... бесцельное нахождение на улице запрещено, – сказал Аксенов. – Тот же самый режим, который действовал весь период, продолжится до 31 мая».

Он отметил, что сотрудники организаций и предприятий, которым разрешат возобновить деятельность, должны будут получать справки установленного образца, которые дают право передвигаться по улицам.

«Если на работу, значит – до работы пожалуйста, если в парикмахерскую – в парикмахерскую. То есть, по тем видам деятельности, которые разрешены – пожалуйста, – подчеркнул Аксенов. – Если человек работает в Симферополе, а его останавливают в Пионерском на шашлыках, то здесь справедливый вопрос: что здесь делаете? И, соответственно, вытекающие меры административного воздействия».

На территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 209 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 64 пациента.

Режим самоизоляции в Крыму продлен до 31 мая. С сегодняшнего дня в республике вводится обязательный масочный режим в общественных местах, за его нарушение предусмотрены штрафы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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