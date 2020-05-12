Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Нарушителей самоизоляции в Крыму продолжат штрафовать после 18 мая ● Пять пациентов с COVID-19 в Крыму находятся в крайне тяжелом состоянии ● «Крымавтотранс» продлил запрет на междугородние рейсы до 31 мая ● Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заразился COVID-19 ● Аксенов может быть разрешит прогулки в парках
Кто несет ересь? Аксенов опроверг официальный доклад полиции
фото © aif.ru
Глава Крыма Сергей Аксенов опроверг вчерашний официальный доклад полиции, поставив крымчан в тупик.
Сегодня на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, комментируя вопросы крымчан, Аксенов заявил: «Люди спрашивают о разрешении прогулок на свежем воздухе и при этом пишут: Плюс теперь людей с вертолетов высматривают». Я не знаю, кто там кого высматривает. Где находят такую ересь».
Вице-премьер РК Елена Романовская поддерживающее усмехнулась, а заместитель начальника полиции МВД РК Александр Смаглин ситуацию никак не прокомментировал. Между тем, именно он вчера докладывал Аксенову о том, что сотрудники полиции вместе с Рогвардией провели вертолетное патрулирование.
И Елена Романовская тоже при этом присутствовала. То ли Аксенов не слушал доклад представителя полиции, то ли у него такая короткая память, но получилось довольно странно.
Еще одна странность «всплыла» во время доклада крымского премьера Юрия Гоцанюка, который сообщил, что на Южном берегу Крыма обнаружено много машин с номерами других регионов. При этом все та же полиция ежедневно докладывает, что пускает на полуостров только тех, у кого есть крымская прописка либо недвижимость. Каким образом «чужие» машины проникают в Крым, совершенно непонятно.
Кстати, крымчане сообщают, что свидетельство о наличии недвижимости довольно легко подделать: с официальной базой данных их никто при проверке не сверяет.
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
Путин объявил о завершении «каникул» из-за коронавируса. Президент России Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней, введенных в связи с пандемией коронавируса, и постепенном выходе из режима ограничений.
Аксенов продлил в Крыму режим самоизоляции минимум до лета. Режим самоизоляции для жителей Крыма продлен до 31 мая.
В Трудовом кодексе определят условия работы «на удаленке». В Госдуме разрабатывают поправки в Трудовой кодекс, которые планируется принять в весеннюю сессию.
В администрации Симферополя проведут кадровую оптимизацию. В Симферополе создана рабочая группа по оптимизации штатной численности в городской администрации.
Кто несет ересь? Аксенов опроверг официальный доклад полиции видео
Глава Крыма Сергей Аксенов опроверг вчерашний официальный доклад полиции, поставив крымчан в тупик.
«Крымавтотранс» продлил запрет на междугородние рейсы до 31 мая
Продажа билетов на междугородние маршруты от автостанций «Крымавтотранса» полностью ограничена до 31 мая.
Аксенов может быть разрешит прогулки в парках
Власти Крыма с 18 мая снимут ограничения на прогулки в парках региона, если не произойдет резкого роста числа зараженных новым коронавирусом после майских праздников.
Сводка за сутки в Крыму: семь новых заболевших и двое умерших
По состоянию на утро 12 мая в Крыму зарегистрировали семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Два человека, имевших положительный анализ на COVID-19, умерли.
9 часов назад
По Крымскому мосту за сутки на полуостров въехало 1900 авто
За минувшие сутки на полуостров по Крымскому мосту въехало почти 2000 автомобилей.