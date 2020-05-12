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Власть

Крымские ученые призвали защитить посевы льна от синей блошки

09:48 вторник, 12 мая 2020

Установившаяся погода способствует активному заселению посевов льна сельскохозяйственным вредителем — синей льняной блошкой.

Об этом сообщили в отделе защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Крым.

Ученые провели обследование 2,86 тыс. гектаров посевов этой важной сельскохозяйственной культуры, используемой в текстильной и фармацевтической промышленности.

В частности, льняная блошка выявлена на площади в 0,6 тыс. гектаров. Средняя численность – 2,1 экземпляра на квадратный метр.

Это количество — не опасно. Однако в случае выявления численности, превышающей экономический порог вредоносности (10 экземпляров на квадратный метр) необходимо обработать посевы согласно «Списку пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ». Рекомендованы к использованию следующие препараты: Цепеллин, КЭ (0,1-0,15 л/га), Вантекс, МКС (0,04-0,06 л/га), Шарпей, МЭ (0,2 л/га) и другие.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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