Крымчан предупредили об опасной активности клещей

В Республике Крым напомнили жителям об еще одном поводе соблюдать самоизоляцию: в регионе проходит первый пик ежегодной активности клещей.

Об этом напомнили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.

В текущем сезоне обращений по факту укусов клещей пока что поступает меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом с начала 2020 года на территории республики было зарегистрировано 11 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Это на два случая больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«За истекший период привито против клещевого вирусного энцефалита 291 человек, относящихся к контингенту группы риска – лесники, студенты, проходящие производственную практику в горно-лесных зонах и лица, выезжающие на эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории. Серопрофилактику получили 22 человека», - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Кроме того, с начала года подведомственные Роспотребнадзору «Центр гигиены и эпидемиологии» и «Противочумная станция Республики Крым» исследуют клещей на степень из заразности. По данным на 7 мая, в 14,6% случаев клещи оказались переносчиками клещевого боррелиоза.

Несмотря на то, что на данный момент режим самоизоляции в Республике Крым продлен до 31 мая, а на территории региона действует особый противопожарный режим, по которому леса закрыты для посещения, крымчанам все равно напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности до выхода на природу и после посещения зон риска.

«Необходимо использовать средства индивидуальной защиты, проводить само-и взаимоосмотры для обнаружения клещей. Если присасывание клеща произошло, то для исключения возможного заражения и в целях ранней диагностики заболеваний, передающихся иксодовыми клещами, необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение», - перечислили в Роспотребнадзоре.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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