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«Крымавтотранс» продлил запрет на междугородние рейсы до 31 мая

15:47 вторник, 12 мая 2020
«Крымавтотранс» продлил запрет на междугородние рейсы до 31 мая

фото © pixabay.com

Продажа билетов на междугородние маршруты от автостанций «Крымавтотранса» полностью ограничена до 31 мая.

Об этом сообщила пресс-служба ГУП «Крымавтотранс».

«Продажа проездных документов на транспорт, следующий по междугородним маршрутам от автостанций предприятия «Крымавтотранс», полностью ограничена до 31 мая», – сообщил директор «Крымавтотранса» Андрей Бессмертный.

При этом свою работу продолжает транспорт пригородного направления. Он работает ежедневно в режиме выходного дня с 06.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00.

Ранее «Крымавтотранс» прекратил до 11 мая продажу билетов на междугородние автобусы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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За сутки 44 автомобиля не пропустили по Крымскому мосту. За прошедшие сутки через Крымский мост на территорию Республики Крым въехало 1583 транспортных средства, выехало – 1147.

В транспорте Симферополя начали активно искать «зайцев». Контролеры приступили к работе в автобусах муниципального унитарного предприятия Симферополя «Горавтотранс».

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«Крымавтотранс» продлил запрет на междугородние рейсы до 31 мая

«Крымавтотранс» продлил запрет на междугородние рейсы до 31 мая

Продажа билетов на междугородние маршруты от автостанций «Крымавтотранса» полностью ограничена до 31 мая.

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