Коронавирус в Крыму
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«Крымавтотранс» продлил запрет на междугородние рейсы до 31 мая
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Продажа билетов на междугородние маршруты от автостанций «Крымавтотранса» полностью ограничена до 31 мая.
Об этом сообщила пресс-служба ГУП «Крымавтотранс».
«Продажа проездных документов на транспорт, следующий по междугородним маршрутам от автостанций предприятия «Крымавтотранс», полностью ограничена до 31 мая», – сообщил директор «Крымавтотранса» Андрей Бессмертный.
При этом свою работу продолжает транспорт пригородного направления. Он работает ежедневно в режиме выходного дня с 06.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00.
Ранее «Крымавтотранс» прекратил до 11 мая продажу билетов на междугородние автобусы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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