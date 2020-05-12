Корабль-музей в Севастополе откроют ко Дню ВМФ

Сторожевой корабль «Сметливый», на котором в прошлом году отметили 50-летие подъема флага, будет в Севастополе открыт как музей ко Дню Военно-морского флота (последнее воскресенье июля — прим.).

Об этом сообщил член Совета Федерации от исполнительной власти города Валерий Куликов.

Он отметил, что меры, принимаемые властями для противодействия распространению коронавируса, не сказались на создании музея.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев ранее высказывал надежду, что музей на «Сметливом» будет готов ко Дню Победы этого года.

Создать в Севастополе музей на базе боевого корабля Черноморского флота предложил еще в 2016 году экс-редактор National Geographic Traveler Russia Александр Железняк. Он тогда констатировал, что в Севастополе, считающемся центром военно-исторического туризма, подобных объектов нет, хотя постоянно режутся «на иголки» старые корабли. Идея Железняка была поддержана президентом России Владимиром Путиным, который дал соответствующее поручение главе Минобороны РФ Сергею Шойгу.

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