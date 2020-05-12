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Коронавирус в Крыму

Коэффициент распространения коронавируса в Крыму почти вдвое ниже, чем в России

09:18 вторник, 12 мая 2020
Коэффициент распространения коронавируса в Крыму почти вдвое ниже, чем в России

фото © pixabay.com

Коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Крым почти в два раза меньше, чем в среднем по стране.

Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением болезни.

«Коэффициент распространения инфекции, который показывает, как может один заболевший распространять заболевания при невведении ограничительных мероприятий, в Крыму составляет 0,59. То есть все ограничительные мероприятия способствуют тому, что один заболевший может заразить менее одно человека в течение пяти дней», – сказала она.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России на данный момент составляет 1,04.

По словам Пеньковской, данный показатель коэффициента распространения коронавируса – одна из основных предпосылок к тому, чтобы с 18 мая часть субъектов хозяйствования смогла возобновить свою работу, если не изменится санитарно-эпидемиологическая ситуация.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Режим самоизоляции в Севастополе продлен до 17 мая. В Севастополе продлили режим самоизоляции еще на неделю – до 17 мая.

Ужесточение мер в Крыму: куда не пустят без маски. С 12 мая в Республике Крым вводится обязательное ношение средств защиты органов дыхания при нахождении в общественных местах.

Стало известно сколько крымчанин уже вылечились от коронавируса. 136 человек находятся на лечении, тяжелых больных в Крыму сейчас нет.

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Коэффициент распространения коронавируса в Крыму почти вдвое ниже, чем в России

Коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Крым почти в два раза меньше, чем в среднем по стране.

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