Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В обсерваторы Крыма изолированы больше 650 человек ● Аксенов назвал невыполнимыми рекомендации по работе здравниц в Крыму ● Власти России озвучили условие проведения курортного сезона в Крыму ● Крымчан ждут штрафы за нарушение масочного режима ● Аксенов заявил о нехватке в Крыму средств на решение проблем с эпидемией
Коэффициент распространения коронавируса в Крыму почти вдвое ниже, чем в России
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Коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Крым почти в два раза меньше, чем в среднем по стране.
Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением болезни.
«Коэффициент распространения инфекции, который показывает, как может один заболевший распространять заболевания при невведении ограничительных мероприятий, в Крыму составляет 0,59. То есть все ограничительные мероприятия способствуют тому, что один заболевший может заразить менее одно человека в течение пяти дней», – сказала она.
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России на данный момент составляет 1,04.
По словам Пеньковской, данный показатель коэффициента распространения коронавируса – одна из основных предпосылок к тому, чтобы с 18 мая часть субъектов хозяйствования смогла возобновить свою работу, если не изменится санитарно-эпидемиологическая ситуация.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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