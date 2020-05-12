Как правильно выбрать подарочный сертификат?

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Уже несколько лет подарочный сертификат считается одной из самых лучших и универсальных идей презента.

Такой вариант подарка подходит практически любому, но все равно есть критерии, по которым лучше их выбирать. И если вы о них совершенно ничего не знаете, то мы вам постараемся помочь в них разобраться.

По возрасту

Этот критерий отыгрывает достаточно важную роль, ведь многие сертификаты подходят более молодым людям, а другие будут интересны более зрелым. Так, например экстремальные развлечения подойдут активным подросткам и взрослым людям до 40-45. А вот если вам предстоит отправиться на торжество к человеку старше сорока пяти, то лучше отдавать предпочтение более спокойному отдыху, например в spa салоне, или же и вовсе остановить свой выбор на путешествиях.

Кроме того, есть специальные сертификаты для детей, в частности отдых в парках развлечения или мастер класс по ведению детского блога.

Женщинам - одно, а мужчинам другое

Также стоит понимать, что сертификаты в какой-то мере могут быть только мужскими, а другие те, которые подходят больше женщинам.

Так если вы хотите вручить подарочный сертификат представителю сильного пола, то советуем вам выбирать что-то из экстремальных развлечений, рыбалку, разнообразные дегустации, в частности спиртных напитков и мясных блюд, мастер классы, которые связаны с вождением любых транспортных средств. Кроме того мужчины оценят и возможность хорошо отдохнуть в сауне, хаммаме, бане или в массажном кабинете.

Если же вы хотите своим подарком угодить женщине, то советуем вам выбирать те купоны, с помощью которых она сможет отправиться в косметический салон, на романтическое свидание в необычном месте, полетать на воздушном шаре, научиться новым навыкам на творческих мастер классах и отведать вкусные и легкие закуски.

По событию

Важным нюансом также является и то, какой праздник намечается, ведь на разные события могут подходить и сертификаты разного рода.

Если вы идете на день рождения, то подойдет фактически любой из купонов, стоит лишь обратить внимание на увлечение и вкусы именинника.

На Новый год лучше дарить что-то тематические, это правило касается также и сертификатов. Поэтому, хорошим вариантом станет урок катания на лыжах или сноуборде, восхождение на Говерлу, визит к Деду Морозу, катание на горках и многое другое.

На годовщину свадьбы стоит дарить что-то романтическое, например свидание на крыше, катание на яхте, прогулка на лошадях, ужин в итальянском ресторане, поездка в украинский «Париж» - город Черновцы, совместные spa процедуры, или даже эксцентричный вариант с битьем посуды.

Если подарок связан с профессиональной деятельностью, например годовщина работы компании, то начальник фирмы может выбрать что-то интересное для всего коллектива! Это может быть гонка на каяках, катание на багги, сплав по реке, визит на ферму хаски и еще множество других интересных вариантов.

В любом случае, подарочный сертификат- это идеальная идея для презента, тем более что он точно принесет виновнику торжества много положительных впечатлений и воспоминаний!

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