Июль или август: названы возможные сроки открытия туристического сезона в Крыму

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Первую после пандемии коронавируса встречу туристов в Крыму и Сочи могут начать в июле и августе.

Такое предположение высказал гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Представитель отрасли заявил, что после выступления властей Краснодарского края не стоит рассчитывать на отдых на курортах России в июне, передает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Продажи нужно в любом случае начинать минимум за две недели до открытия, то есть 15 мая, а как их начинать, если карантин установлен до 23 мая и не исключено, что он будет продлен? Вероятно, сезон начнется 1 июля», – объяснил Ромашкин. При этом эксперт подчеркнул, что и этот прогноз может оказаться неточным.

Кроме того, специалист рассказал и о прогнозах, касающихся Крыма. По его словам, власти полуострова заняли более жесткую позицию относительно сроков смягчения карантинных мер. «Потому не исключаю, что сезон там начнется еще позже, чем на курортах Кубани», – добавил Ромашкин.

Ранее было названо условие открытия курортов России. Так, это сможет произойти, если в стране будет наблюдаться снижение темпов роста распространения коронавируса. Отмечается, что речь идет о курортах Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти России озвучили условие проведения курортного сезона в Крыму. Летний курортный сезон в Крыму и других курортных регионах страны при условии, если россияне сейчас будут строго соблюдать режим самоизоляции.

Если сезона не будет, каждый второй отель в Крыму ждет банкротство. Около 50% предприятий туротрасли в Крыму обанкротятся, если объектам размещения не возобновят работу в ближайшие месяцы.

Будет ли сезон в Крыму? Мнения экспертов. В этом году курортный сезон в Крыму вряд ли состоится – об этом 7 мая заявил России Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19.

Прогноз: крымскому туризму понадобятся годы на восстановление. Ситуация с COVID-19 нанесла серьезный урон туристическому бизнесу Крыма. Сезон в этом году, скорее всего, будет провален со всеми вытекающими отсюда последствиями.