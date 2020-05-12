Джамала: «Не могу передать, как сильно хочется в Крым»

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Как певица Джамала проводит свой карантин? Видит ли она своего маленького сына будущим артистом? Почему она решила заняться благотворительностью и как меняет свою одежду на защитную форму для врачей?

– Судя по твоему Инстаграму, по каверам в Ютубе, по участию в «Евровидении» и благотворительных проектах, кажется, что в отличие от многих людей на карантине, ты вообще не отдыхаешь. Как так получилось?

– Действительно, не получилось отдохнуть. Все как-то очень естественно вышло: люди постоянно спрашивают, какая музыка мне нравится, просят что-то спеть не из своего. Меня просто захватило и понесло, хоть и было непросто. Сначала учишь песню, затем нужно погладить платье и выставить камеру, потом свести звук – и все это я делаю сама. Это один дубль, один микрофон – люди видят, что видео не смонтировано. Был случай: во время онлайн-трансляции «Евровидения» я пою «1944», вся в песне, и тут соседи сверху начинают делать ремонт! Конечно, ничего с этим сделать нельзя, я продолжаю. Словом, жизнь бурлит.

– И при этом ты дома с двухлетним ребенком? Я видела, ты обращалась к подписчикам с просьбой помочь с няней.

– Это непросто: нужно выкраивать, время, чтобы поговорить – и при этом жить полноценной жизнью артиста. Няня у нас одна, она приезжает, помогает, разгружает. Родители Бекира – это вообще суперняни, они забирают Эмира к себе на один день в субботу-воскресенье. Сейчас я отправила его гулять, потому что он очень активный, а дворик у нас закрытый, безопасный. Эмир сам очень музыкальный, он постоянно в музыке, слушает очень много песен на крымскотатарском, на украинском, на английском. Конечно, это развитие, но говорить о его способностях пока рано. Мои способности мама заметила в три года. Пока Эмир развивается как обычный малыш, которого интересует все. Я же просто мама, которая ищет путь к своему ребенку, потому что каждый ребенок особенный. Я точно не из тех, кто слишком оберегает. Если он упадет, я скажу ему: «Давай поднимайся сам». Он уже в свои два года говорит: «Я не могу», «Не умею», «Не получается». Я стараюсь донести ему, что все получается, что все он сможет, нет ничего невозможного.

– Кстати, как на карантине проходит твоя вторая беременность?

– Сейчас очень непросто: я сижу, и мне мало воздуха, хочется двигаться. Это прямо тяжелый период, особенно когда ты в положении. Ты запланировала себе походы на йогу, в бассейн, прогулки в саду, но ничего не получается. Когда я хочу устроить себе онлайн-урок по йоге или фитнесу, Эмир ревнует и не дает заниматься.

– Между тем одиннадцатилетняя Адиле спрашивает у тебя, какое место в Крыму тебе больше всего нравится и вдохновляет на творчество.

– Спасибо тебе огромное за вопрос, Адиле. Я даже не могу передать вам, как сильно мне хочется в Крым – особенно весной, когда ты знаешь, что именно в эту пору времени он еще прекраснее. Сейчас я как никогда часто переношусь в мыслях в свой дом, в горы, на берег, где я ныряла, плавала, гуляла. Наверное, в большей степени меня вдохновляет мой дом в Крыму и все, что связано с детством: родник, виноградники, дедушкин сад. Я поехала бы туда в первую очередь. Сейчас мой папа там один, потому что мама как раз уехала в гости к сестре в Стамбул и не смогла вернуться из-за карантина.

– Вопрос из Бахчисарая от Гульзары Абдуллаевой: какие ценности воспитали в тебе родители, и какие из них ты обязательно постараешься привить своим детям?

– Ценностей очень много. Начиная от патриотизма, заканчивая щедростью, даже избыточной. Родители воспитали нас сестрой в том духе, что самое лучшее надо отдавать гостям, друзьям и так далее. Если к нам приезжали родственники, мы отдавали им свои кровати. Если это касалось еды, то нам могло не достаться мяса. Я все-таки считаю, что тут должна быть граница, потому что в дальнейшем это очень мешает – ты просто потом не можешь никому говорить «нет». Ты можешь отдавать, отдавать, но это потихоньку съедает тебя. С Эмиром так: он может дать мальчику во дворе поиграться с машинкой, но не должен сразу отдавать, дарить ее. Когда я говорю про патриотизм, я имею в виду простой, домашний патриотизм без истерик. Сейчас это звучит немного странно, потому что в детях это не воспитывают. А это в первую очередь гордость своим, когда ты радуешься даже маленьким победам. Это нужно уметь, это должно идти от сердца, не быть наносным.

– Андрей из Симферополя очень благодарит тебя за песню «1944» и спрашивает, какую современную украинскую музыку ты советовала бы послушать.

– В последнее время действительно много интересной музыки, так что боюсь кого-то забыть. Мне очень нравится творчество Alyona Alyona, потому что у нее такие содержательные тексты. Есть Alina Pash, которая очень интересно экспериментирует с гуцульским саундом и хип-хопом. Мне нравится творчество группы «О», где вокалистка Ольга очень интересно поет. Я также открыла для себя на «Евровидении» группу «Творчі». Может, им где-то еще не хватает профессионализма, но они звучат очень современно, все это придет. Влад Каращук с его проектом LAUD – на мой взгляд, один из самых интересных певцов современности.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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