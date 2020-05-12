Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Отмену льготного проезда в общественном транспорте Крыма продлили до 31 мая ● Биолог рассказал почему тесты на коронавирус дают ошибки ● Сводка за сутки в Крыму: семь новых заболевших и двое умерших ● Коэффициент распространения коронавируса в Крыму почти вдвое ниже, чем в России ● В обсерваторы Крыма изолированы больше 650 человек
Два человека с коронавирусом скончались в Крыму за сутки
Два человека с подтвержденным коронавирусом скончались в Крыму за истекшие сутки.
Об этом во время заседания оперативного штаба сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«У нас, к сожалению большому, два человека скончались, две женщины за истекшие сутки. Окончательный диагноз не установлен, будем говорить, что от сопутствующих заболеваний. Но у них было заражение коронавирусом. Когда будет свидетельство о смерти, комиссионные выводы какие-то сделаны, мы, соответственно, дадим в публичное поле. Пока что не понимаем – то ли от сопутствующих заболеваний – главное, что они были инфицированы», – сообщил Аксенов.
На территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 209 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 64 пациента.
Режим самоизоляции в Крыму продлен до 31 мая. С сегодняшнего дня в республике вводится обязательный масочный режим в общественных местах, за его нарушение предусмотрены штрафы.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Сводка за сутки в Крыму: семь новых заболевших и двое умерших. По состоянию на утро 12 мая в Крыму зарегистрировали семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Два человека, имевших положительный анализ на COVID-19, умерли.
Коэффициент распространения коронавируса в Крыму почти вдвое ниже, чем в России. Коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Крым почти в два раза меньше, чем в среднем по стране.
В обсерваторы Крыма изолированы больше 650 человек. К понедельнику 11 мая в обсерваторах Крыма находятся 655 человек с подозрением на COVID-19.
Крымчан ждут штрафы за нарушение масочного режима. Крымчане, не соблюдающие масочный режим, будут привлекаться к административной ответственности, наравне с нарушителями режима самоизоляции.
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