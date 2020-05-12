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Власть

Бывший военный оштрафован в Крыму за совершенное 25 лет назад мошенничество

18:19 вторник, 12 мая 2020

Севастопольский гарнизонный военный суд признал старшего матроса запаса виновным в мошенничестве и назначил ему наказание в виде штрафа.

Как сообщили в военно-следственном управлении СК России по Черноморскому флоту, преступление было совершенно 25 лет назад.

«Установлено, что в период с 15 ноября по 15 декабря 1994 года (осужденный), проходя военную службу в воинском звании «старший матрос», с корыстной целью, намереваясь улучшить свое материальное положение, предоставил командованию воинской части заведомо ложные сведения о наличии у него среднего профессионального образования, предъявив подложный диплом об окончании Севастопольского политехнического техникума министерства образования Украины по специальности «Радиоаппаратостроение», – говорится в сообщении.

На основании подложного диплома мужчине присвоили воинское звание «мичман» и стали выплачивать денежное содержание в соответствии с новым званием. Таким образом, с декабря 1994 по август 2019 года мужчина незаконно получил денежные средства, разницу между денежным довольствием по воинским званиям, в размере почти 400 тыс рублей, что является мошенничеством в крупном размере.

«(Мужчина) виновным в совершении неправомерных действий себя признал и пояснил, что в Севастопольском политехническом техникуме он не обучался, диплом данного учебного учреждения купил в октябре 1994 года у неизвестного лица. Наличие этого документа, который он представил в войсковую часть, позволило назначиться на воинскую должность с присвоением воинского звания «мичман» и, соответственно, получать денежное довольствие в большем размере, чем ранее получаемое», – добавили в СК.

Суд при рассмотрении дела признал смягчающими обстоятельствами активное содействие следствию и действия по возмещению материального ущерба. Также суд учел наличие статуса «Ветеран военной службы» и звания «Мастер спорта России». Бывший военнослужащий признан виновным в совершении преступления по части 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное с использованием служебного положения. Суд назначил минимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, в виде штрафа в размере 100 тыс рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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