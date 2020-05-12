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Коронавирус в Крыму

Большинство заразившихся коронавирусом в Крыму среднего возраста

20:49 вторник, 12 мая 2020

В республике проходят лечение новой коронавирусной инфекции 33 человека в возрасте от 18 до 39 лет и 56 человек в возрасте от 40 до 64 лет.

Об этом рассказала заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

– По-прежнему отмечаем, что у нас увеличивается рост заболеваемости среди пациентов среднего возраста. 33 человека от 18 до 39 лет и 56 человек от 40 до 64 лет. Мы видим, что по-прежнему заболевание не щадит ни один из этих возрастов, – сказала Елена Романовская.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Россия выходит в тройку стран-лидеров по числу случаев COVID. Россия за последние сутки вышла в тройку стран с самым большим числом подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

Пять пациентов с COVID-19 в Крыму находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние пятерых пациентов с подтвержденным COVID-19 в Крыму оценивается как крайне тяжелое, они находятся в реанимации. Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса в Республике Крым сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты Елена Романовская.

Появились подробности о новых заболевших в Крыму. Из семи новых случаев коронавирусной инфекции, подтвержденных в Республике Крым за последние сутки, пять были выявлены в старых очагах.

Аксенов назвал условие отмены режима самоизоляции в Крыму. Режим строгой самоизоляции по коронавирусу в Крыму будет снят, когда число выздоровевших за сутки будет превышать количество заболевших.

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