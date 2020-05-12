Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Роспотребнадзор разъяснил правила масочного режима в Крыму ● По примеру Италии и Испании: перспективы сезона-2020 в Крыму ● Россия выходит в тройку стран-лидеров по числу случаев COVID ● Кто несет ересь? Аксенов опроверг официальный доклад полиции ● Нарушителей самоизоляции в Крыму продолжат штрафовать после 18 мая
Большинство заразившихся коронавирусом в Крыму среднего возраста
В республике проходят лечение новой коронавирусной инфекции 33 человека в возрасте от 18 до 39 лет и 56 человек в возрасте от 40 до 64 лет.
Об этом рассказала заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
– По-прежнему отмечаем, что у нас увеличивается рост заболеваемости среди пациентов среднего возраста. 33 человека от 18 до 39 лет и 56 человек от 40 до 64 лет. Мы видим, что по-прежнему заболевание не щадит ни один из этих возрастов, – сказала Елена Романовская.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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