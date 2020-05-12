Биолог рассказал почему тесты на коронавирус дают ошибки

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Тесты на коронавирус и антитела в организме человека ошибочно показывать отрицательные результаты на всех стадиях заболевания CОVID-19.

Об этом сообщила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.

По ее словам, на первой стадии, если даже у человека отсутствуют симптомы болезни, вирус размножается, а сам заболевший является разносчиком инфекции.«Около 40% людей получают вирус от бессимптомных носителей. После окончания первой стадии начинается стадия, где симптомы заметны. Однако у какого-то количества людей заболевание не идет дальше первой стадии», – приводит слова Барановой РИА Новости.

Специалист отметила, что на этой стадии вирус подавляется интерферонами, создающими естественную защитную систему организма. Вирус может быть побежден без выработки антител, поэтому анализ на антитела может быть отрицательным.

На второй стадии, когда появляются симптомы (температура, кашель, одышка), уместно применять противовирусные препараты. Кроме того, включается дополнительная защита, и организм начинает вырабатывать антитела.

«Человек также может остаться на второй стадии, и заболевание не перейдет в более острую форму. На этой стадии вирус может быть побежден антителами. В худшем случае болезнь не завершится, потому что воспаление все еще продолжается, пневмония есть, но за счет других факторов. Такая ситуация может привести к тому, что тест на вирус даст отрицательный результат. Наступает следующая стадия, она еще более тяжелая. Повторюсь, на этой стадии вирус может быть внутри человека, а может уже и не быть», – отметила биолог.

На третьей стадии может возникнуть неконтролируемое воспаление, которое приводит к повреждению собственных тканей организма. Чаще всего на этой стадии человека переводят в больницу, и возникает необходимость подключения к аппарату искусственной вентиляции легких.

«На третьей стадии вирус размножается на довольно низком уровне, и самым главным фактором выздоровления становится стойкость организма человека», - сказала Баранова.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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