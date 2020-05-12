Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.4
воздух +25
море +14

Коронавирус в Крыму

Аксенов назвал условие отмены режима самоизоляции в Крыму

11:36 вторник, 12 мая 2020
Аксенов назвал условие отмены режима самоизоляции в Крыму

фото © pixabay.com

Режим строгой самоизоляции по коронавирусу в Крыму будет снят, когда число выздоровевших за сутки будет превышать количество заболевших.

Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».

«Это типичный для всех субъектов сегодня режим, поэтому пока он будет действовать до 31 мая. Но мы действуем гибко, смотрим на ситуацию. Понятно, что будем ждать того времени, пока у нас количество выздоровевших будет больше, чем количество заболевших за сутки, и динамика пойдет в сторону уменьшения», – сказал он.

Глава РК также отметил, что если количество заболевших COVID-19 в Крыму достигнет 70 человек в день, это будет «критической ситуацией» для сферы здравоохранения республики.

Также Аксенов прокомментировал введение в Крыму всеобщего масочного режима 12 мая.

«Нам сегодня вирусологи, Роспотребнадзор и другие организации, ответственные за выработку стратегии, рекомендуют нам план действий. Я не могу вам сказать в данном случае, насколько это (масочный режим – ред.) повлияет на ситуацию. Но если это поможет уменьшить количество зараженных, это будет хорошо», – полагает он.

Ранее глава республики продлил режим всеобщей самоизоляции в Крыму до 31 мая.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Два человека с коронавирусом скончались в Крыму за сутки. Два человека с подтвержденным коронавирусом скончались в Крыму за истекшие сутки.

Биолог рассказал почему тесты на коронавирус дают ошибки. Тесты на коронавирус и антитела в организме человека ошибочно показывать отрицательные результаты на всех стадиях заболевания CОVID-19.

Сводка за сутки в Крыму: семь новых заболевших и двое умерших. По состоянию на утро 12 мая в Крыму зарегистрировали семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Два человека, имевших положительный анализ на COVID-19, умерли.

Коэффициент распространения коронавируса в Крыму почти вдвое ниже, чем в России. Коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Крым почти в два раза меньше, чем в среднем по стране.

Коронавирус в Крыму
Июль или август: названы возможные сроки открытия туристического сезона в Крыму

Июль или август: названы возможные сроки открытия туристического сезона в Крыму

Первую после пандемии коронавируса встречу туристов в Крыму и Сочи могут начать в июле и августе.

Коронавирус в Крыму
«Вам предоставлена отдельная квартира - там и гуляйте!» - крымчане шутят о карантине

«Вам предоставлена отдельная квартира - там и гуляйте!» - крымчане шутят о карантине

Режим самоизоляции, введенный в Крыму из-за пандемии коронавирусной инфекции, продлен до 31 мая.

Stars
Джамала: «Не могу передать, как сильно хочется в Крым»

Джамала: «Не могу передать, как сильно хочется в Крым»

Как певица Джамала проводит свой карантин? Видит ли она своего маленького сына будущим артистом? Почему она решила заняться благотворительностью и как меняет свою одежду на защитную форму для врачей?

Коронавирус в Крыму
Биолог рассказал почему тесты на коронавирус дают ошибки

Биолог рассказал почему тесты на коронавирус дают ошибки

Тесты на коронавирус и антитела в организме человека ошибочно показывать отрицательные результаты на всех стадиях заболевания CОVID-19.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации