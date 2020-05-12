Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Три новых случая COVID-19 подтверждены в Севастополе ● Два человека с коронавирусом скончались в Крыму за сутки ● Отмену льготного проезда в общественном транспорте Крыма продлили до 31 мая ● Биолог рассказал почему тесты на коронавирус дают ошибки ● Сводка за сутки в Крыму: семь новых заболевших и двое умерших
Аксенов назвал условие отмены режима самоизоляции в Крыму
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Режим строгой самоизоляции по коронавирусу в Крыму будет снят, когда число выздоровевших за сутки будет превышать количество заболевших.
Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».
«Это типичный для всех субъектов сегодня режим, поэтому пока он будет действовать до 31 мая. Но мы действуем гибко, смотрим на ситуацию. Понятно, что будем ждать того времени, пока у нас количество выздоровевших будет больше, чем количество заболевших за сутки, и динамика пойдет в сторону уменьшения», – сказал он.
Глава РК также отметил, что если количество заболевших COVID-19 в Крыму достигнет 70 человек в день, это будет «критической ситуацией» для сферы здравоохранения республики.
Также Аксенов прокомментировал введение в Крыму всеобщего масочного режима 12 мая.
«Нам сегодня вирусологи, Роспотребнадзор и другие организации, ответственные за выработку стратегии, рекомендуют нам план действий. Я не могу вам сказать в данном случае, насколько это (масочный режим – ред.) повлияет на ситуацию. Но если это поможет уменьшить количество зараженных, это будет хорошо», – полагает он.
Ранее глава республики продлил режим всеобщей самоизоляции в Крыму до 31 мая.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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