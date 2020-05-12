Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Власти России озвучили условие проведения курортного сезона в Крыму ● Крымчан ждут штрафы за нарушение масочного режима ● Аксенов заявил о нехватке в Крыму средств на решение проблем с эпидемией ● Если сезона не будет, каждый второй отель в Крыму ждет банкротство ● Режим самоизоляции в Севастополе продлен до 17 мая
Аксенов назвал невыполнимыми рекомендации по работе здравниц в Крыму
фото © Новости Крыма
Рекомендации Роспотребнадзора по организации работы санаторно-курортных учреждений после снятия ограничений по коронавирусу невыполнимы для средств размещения в Крыму.
Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».
«Мы сошлись во мнениях, что при сегодняшних справедливых требованиях Ропотребнадзора запустить курортную сферу невозможно. Мы это объективно понимаем, по сегодняшним требованиям, по тем условиям, которые выдвигаются Роспотребнадзором», – сказал он.
Глава Крыма сообщил, что провел беседу с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым и главой Ростуризма Зариной Догузовой по вопросу подготовки новых подходов к работе санаторно-курортных учреждений.
«Если на федеральном уровне не будет изменения подходов и требований к санаторно-курортным учреждениям в части предохранительных мер, санатории Крыма физически не смогут выполнить существующие рекомендации. Попробуем с руководство Роспотребнадзора еще раз проговорить о возможности смягчения этих требований», – отметил Аксенов.
Он добавил, что с учетом эпидемиологической ситуации в других субъектах РФ, маловероятно, что Крым получит туристический поток из других регионов.«При сегодняшних условиях это нереально. Мы весь Крым опять превратим надолго в обсерватор», – пояснил глава РК.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Если сезона не будет, каждый второй отель в Крыму ждет банкротство. Около 50% предприятий туротрасли в Крыму обанкротятся, если объектам размещения не возобновят работу в ближайшие месяцы.
Будет ли сезон в Крыму? Мнения экспертов. В этом году курортный сезон в Крыму вряд ли состоится – об этом 7 мая заявил России Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19.
Прогноз: крымскому туризму понадобятся годы на восстановление. Ситуация с COVID-19 нанесла серьезный урон туристическому бизнесу Крыма. Сезон в этом году, скорее всего, будет провален со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Аксенов снова заявил, что курортного сезона в Крыму не будет. Только внутренний туризм возможен в Крыму в этом году.
Биолог рассказал почему тесты на коронавирус дают ошибки
Тесты на коронавирус и антитела в организме человека ошибочно показывать отрицательные результаты на всех стадиях заболевания CОVID-19.
Аксенов назвал невыполнимыми рекомендации по работе здравниц в Крыму
Рекомендации Роспотребнадзора по организации работы санаторно-курортных учреждений после снятия ограничений по коронавирусу невыполнимы для средств размещения в Крыму.
Аксенов заявил о нехватке в Крыму средств на решение проблем с эпидемией
Глава Крыма Сергей Аксенов обратится в федеральный центр с просьбой о выделении республике дополнительных средств на предоставление мер поддержки, установленных в связи с режимом карантинных ограничений из-за COVID-19.
Аксенов продлил в Крыму режим самоизоляции минимум до лета
Режим самоизоляции для жителей Крыма продлен до 31 мая.
17 часов назад
Ужесточение мер в Крыму: куда не пустят без маски
16 часов назад
Крымчан ждут штрафы за нарушение масочного режима
11 часов назад
Коэффициент распространения коронавируса в Крыму почти вдвое ниже, чем в России
Коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Крым почти в два раза меньше, чем в среднем по стране.