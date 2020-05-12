Аксенов назвал невыполнимыми рекомендации по работе здравниц в Крыму

фото © Новости Крыма

Рекомендации Роспотребнадзора по организации работы санаторно-курортных учреждений после снятия ограничений по коронавирусу невыполнимы для средств размещения в Крыму.

Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».

«Мы сошлись во мнениях, что при сегодняшних справедливых требованиях Ропотребнадзора запустить курортную сферу невозможно. Мы это объективно понимаем, по сегодняшним требованиям, по тем условиям, которые выдвигаются Роспотребнадзором», – сказал он.

Глава Крыма сообщил, что провел беседу с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым и главой Ростуризма Зариной Догузовой по вопросу подготовки новых подходов к работе санаторно-курортных учреждений.

«Если на федеральном уровне не будет изменения подходов и требований к санаторно-курортным учреждениям в части предохранительных мер, санатории Крыма физически не смогут выполнить существующие рекомендации. Попробуем с руководство Роспотребнадзора еще раз проговорить о возможности смягчения этих требований», – отметил Аксенов.

Он добавил, что с учетом эпидемиологической ситуации в других субъектах РФ, маловероятно, что Крым получит туристический поток из других регионов.«При сегодняшних условиях это нереально. Мы весь Крым опять превратим надолго в обсерватор», – пояснил глава РК.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Если сезона не будет, каждый второй отель в Крыму ждет банкротство. Около 50% предприятий туротрасли в Крыму обанкротятся, если объектам размещения не возобновят работу в ближайшие месяцы.

Будет ли сезон в Крыму? Мнения экспертов. В этом году курортный сезон в Крыму вряд ли состоится – об этом 7 мая заявил России Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19.

Прогноз: крымскому туризму понадобятся годы на восстановление. Ситуация с COVID-19 нанесла серьезный урон туристическому бизнесу Крыма. Сезон в этом году, скорее всего, будет провален со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Аксенов снова заявил, что курортного сезона в Крыму не будет. Только внутренний туризм возможен в Крыму в этом году.