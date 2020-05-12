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Коронавирус в Крыму

Аксенов может быть разрешит прогулки в парках

14:38 вторник, 12 мая 2020
Аксенов может быть разрешит прогулки в парках

фото © po-krymu.ru

Власти Крыма с 18 мая снимут ограничения на прогулки в парках региона, если не произойдет резкого роста числа зараженных новым коронавирусом после майских праздников.

Об этом сообщил во вторник на ежедневном совещании по предупреждению распространения заражения на полуострове глава республики Сергей Аксенов.

Всего за сутки в Республике Крым зарегистрировано семь новых случаев коронавирусной инфекции.

«В пятницу, исходя из результатов тестирования тех, кто был в группе риска с праздничных дней, мы дополнительно сообщим, какие с 18 мая спортивные секции будут тренироваться, прогулки, рыбалка. Максимально на штабе в пятницу все точки будут поставлены», - сказал Аксенов.

Ранее во вторник он сообщил, что коронавирус за сутки подтвердился у семи человек в Крыму, общее количество зараженных составило 209 человек. Под медицинским наблюдением в регионе находятся 1 700 человек: дома - 893 человека, в стационарах - 189, изолированы в обсерваторы - 618. Выздоровевших - 64, умерли четверо.

В тексте использованы материалы: ТАСС

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