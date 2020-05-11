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Происшествия

За сутки в Крыму потушили восемь пожаров

09:22 понедельник, 11 мая 2020

За сутки в Крыму было ликвидировано 8 пожаров.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК. 

— За прошедшие сутки в Республике Крым было ликвидировано 8 пожаров, из них 4 в жилом секторе, 2 в нежилом, 1 возгорание автомобиля, а также 1 возгорание мусора, — уточнили в пресс-службе.

По данным ЦУКС ГУ МЧС России по РК, всего, с начала года ликвидировано 1425 пожаров, из них 878 — пожары, связанные с возгоранием сухой растительности и мусора.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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