Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.5
воздух +21
море +13

Коронавирус в Крыму

За сутки 44 автомобиля не пропустили по Крымскому мосту

15:11 понедельник, 11 мая 2020

За прошедшие сутки через Крымский мост на территорию Республики Крым въехало 1583 транспортных средства, выехало – 1147.

Об этом замначальника полиции МВД по РК Александр Смаглин заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— Через Крымский мост к нам прибыло 1608 единиц автотранспорта, 25 на въезд мы не допустили и 1166 на убытие, 19 вернули обратно – оставили на полуострове, — уточнил Смаглин.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма фиксируют двукратный рост потока на полуостров из Украины. За минувшие сутки количество граждан, заехавших в Крым с территории материковой Украины, выросло более чем в два раза по сравнению с предыдущими днями.

Автомобилистов в Крыму ждут новые штрафы. Возможно, в наших дворах станет меньше автохлама.

Число желающих выехать из Крыма сократилось в пять раз. Глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская утверждает, что значительно сократилось число тех, кто хочет выехать за пределы полуострова.

В Крыму временно изменили схему движения по «Тавриде». Генеральный подрядчик строительства трассы «Таврида» – АО «ВАД» – изменил схему движения транспорта в Ленинском районе Крыма для укладки третьего слоя асфальтобетона.

Странности
В небо над Крымом подняли 40-метрового Сталина

В небо над Крымом подняли 40-метрового Сталина фото

Сорокаметровые портреты генералиссимуса СССР Иосифа Сталина и маршала Георгия Жукова подняли в небо над Крымом воздухоплаватели с помощью воздушных шаров.

Коронавирус в Крыму
Полиция в Крыму ищет нарушителей самоизоляции с вертолета

Полиция в Крыму ищет нарушителей самоизоляции с вертолета

Полицейские совместно с Росгвардией начали патрулировать территорию Крыма с вертолета.

Коронавирус в Крыму
Четыре новых случая COVID-19 зарегистрировано в Севастополе

Четыре новых случая COVID-19 зарегистрировано в Севастополе

Четыре новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Севастополе за прошедшие сутки.

Общество
По Севастополе ездят самодельные танки

По Севастополе ездят самодельные танки

В Севастополе жители города с удивлением 9 мая наблюдали за самодельным танком, который проехал по городу.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации