За сутки 44 автомобиля не пропустили по Крымскому мосту

За прошедшие сутки через Крымский мост на территорию Республики Крым въехало 1583 транспортных средства, выехало – 1147.

Об этом замначальника полиции МВД по РК Александр Смаглин заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— Через Крымский мост к нам прибыло 1608 единиц автотранспорта, 25 на въезд мы не допустили и 1166 на убытие, 19 вернули обратно – оставили на полуострове, — уточнил Смаглин.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма фиксируют двукратный рост потока на полуостров из Украины. За минувшие сутки количество граждан, заехавших в Крым с территории материковой Украины, выросло более чем в два раза по сравнению с предыдущими днями.

Автомобилистов в Крыму ждут новые штрафы. Возможно, в наших дворах станет меньше автохлама.

Число желающих выехать из Крыма сократилось в пять раз. Глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская утверждает, что значительно сократилось число тех, кто хочет выехать за пределы полуострова.

В Крыму временно изменили схему движения по «Тавриде». Генеральный подрядчик строительства трассы «Таврида» – АО «ВАД» – изменил схему движения транспорта в Ленинском районе Крыма для укладки третьего слоя асфальтобетона.