Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сотни российских курсантов заразились коронавирусом на репетициях парада ● Полиция в Крыму ищет нарушителей самоизоляции с вертолета ● В Крыму за сутки выписали семерых излечившихся от COVID пациентов ● В Трудовом кодексе определят условия работы «на удаленке» ● Четыре новых случая COVID-19 зарегистрировано в Севастополе
За сутки 44 автомобиля не пропустили по Крымскому мосту
За прошедшие сутки через Крымский мост на территорию Республики Крым въехало 1583 транспортных средства, выехало – 1147.
Об этом замначальника полиции МВД по РК Александр Смаглин заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
— Через Крымский мост к нам прибыло 1608 единиц автотранспорта, 25 на въезд мы не допустили и 1166 на убытие, 19 вернули обратно – оставили на полуострове, — уточнил Смаглин.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Крыма фиксируют двукратный рост потока на полуостров из Украины. За минувшие сутки количество граждан, заехавших в Крым с территории материковой Украины, выросло более чем в два раза по сравнению с предыдущими днями.
Автомобилистов в Крыму ждут новые штрафы. Возможно, в наших дворах станет меньше автохлама.
Число желающих выехать из Крыма сократилось в пять раз. Глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская утверждает, что значительно сократилось число тех, кто хочет выехать за пределы полуострова.
В Крыму временно изменили схему движения по «Тавриде». Генеральный подрядчик строительства трассы «Таврида» – АО «ВАД» – изменил схему движения транспорта в Ленинском районе Крыма для укладки третьего слоя асфальтобетона.
В небо над Крымом подняли 40-метрового Сталина фото
Сорокаметровые портреты генералиссимуса СССР Иосифа Сталина и маршала Георгия Жукова подняли в небо над Крымом воздухоплаватели с помощью воздушных шаров.
Полиция в Крыму ищет нарушителей самоизоляции с вертолета
Полицейские совместно с Росгвардией начали патрулировать территорию Крыма с вертолета.
Четыре новых случая COVID-19 зарегистрировано в Севастополе
Четыре новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Севастополе за прошедшие сутки.
В Крыму подтверждено 12 новых случаев коронавируса
Все они выявлены активно. Об этом глава Республики Крым Сергей Аксенов написал на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте.
9 мая
По Севастополе ездят самодельные танки
В Севастополе жители города с удивлением 9 мая наблюдали за самодельным танком, который проехал по городу.