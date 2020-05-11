Власти Крыма пообещали региональные доплаты медикам

Медработники крымских медучреждений, которые контактировали с больными COVID, но не получили положенные доплаты, получат деньги до 15 мая.

Об этом вице-премьер – министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская сообщила на оперштабе по ситуации с коронавирусом.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что сотрудники станции скорой помощи в Керчи не получают обещанные стимулирующие надбавки за работу в режиме повышенной готовности, введенном в Крыму из-за угрозы распространения коронавируса. Глава Республики Крым Сергей Аксенов назначил служебное расследование по поводу ситуации с доплатами сотрудникам Керченской станции «скорой помощи». Он призвал подвергнуть жесткому наказанию лиц, ответственных за эту ситуацию.

«Фактически полные выплаты получили только работники стационаров, которые непосредственно контактируют с коронаврусными больными. Минздрав РК второй день работает на пересчет и дополнительное финансирование всех медработников, которые недополучили средства за работу с зараженными», - пояснила вице-премьер региона.

Она также заявила, что из бюджета республики будет производится доплата и тем медикам, которые работаю с больными пневмонией. «Нагрузка на все медицинские бригады возрастает. Минздраву РК дано поручение в региональный порядок включить доплаты за работу на период пандемии с внебольничными пневмониями», - добавила Романовская.

Глава Крыма Сергей Аксенов одобрил такую инициативу, однако попросил разобраться, почему руководство скорой помощи в Керчи вовремя не отреагировало на жалобы сотрудников.

«Даже если есть небольшая зона риска, мы пониманием, что врачи работаю в сложных условиях, поэтому давайте доплатим региональными деньгами. Мне больше интересует, чем занималось руководство станции в Керчи… Чем занимался руководитель подстанции? Спал? Мы за всех должны работать и устраивать цирк на всю страну, как в Крыму дискриминируют бригады скорой помощи?» – сказал Аксенов.

Он добавил, что подобные жалобы поступают от врачей и медсестер Феодосии, Белогорского района, Симферополя и других регионов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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