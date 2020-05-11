В Трудовом кодексе определят условия работы «на удаленке»

В Госдуме разрабатывают поправки в Трудовой кодекс, которые планируется принять в весеннюю сессию.

Они будут законодательно регулировать права и обязанности гражданина во время удаленной работы.

Как «Парламентской газете» сообщил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, он считает, что изменения в Трудовой кодекс нужно проводить в три этапа:

«Первый — это то, что требуется сделать достаточно оперативно: принять норму, позволяющую переводить работников на временно удаленную работу в связи с какими-то непредвиденными обстоятельствами. Это может быть ЧП не только в масштабах страны или региона, но и отдельной организации — прорвало трубу и затопило помещение, в здании идет ремонт, арендатор отказал в аренде.

При этом следует оговорить вопрос обязательного сохранения заработной платы и всех остальных прав работников».

Кроме того, нужно учитывать, будут ли люди работать на оборудовании, предоставленном работодателем, или на своем собственном. Если сотрудник использует свой Интернет, это предполагает возмещение расходов со стороны организации.

Также он считает, что в Трудовом кодексе необходимо оговорить право работников, которые работают удаленно.

«Сейчас, когда люди работают дистанционно, зачастую работодатель считает себя вправе ставить перед ними задачи в любое время дня и ночи. Но граждане должны иметь право на свое личное время. Если же происходит нечто чрезвычайное, тогда руководитель может привлечь сотрудника к работе, но он должен оплачивать это сверхурочно», - уверен парламентарий.

При этом в Госдуме добавили, что перед парламентским обсуждением проекты изменения в Кодекс пройдут оценку профсоюзами и экспертами.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму могут расширить список предприятий, которым разрешат работать. Список предприятий, которые смогут вернуться к работе в Крыму может быть расширен до 18 мая.

Путин в понедельник рассмотрит вопрос о продлении нерабочих дней. Президент РФ Владимир Путин 11 мая проведет совещание, в ходе которого рассмотрят вопрос о продлении выходных дней в России в связи с эпидемиологической обстановкой.

В Севастополе оштрафован очередной чиновник. По материалам прокурорской проверки должностное лицо государственного учреждения оштрафовано за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Для администрации Евпатории в разгар коронакризиса купили авто за два миллиона. Покупка оплачивается из глубоко дотационного бюджета города.