В Севастополе ограничили доступ в зону обсервации

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Стройка госпиталя Минобороны в севастопольской бухте Омега, где также размещен обсерватор для заболевших рабочих, продолжается с соблюдением мер предосторожности.

Напомним, строящийся госпиталь для зараженных COVID-2019 открылся, фактически, еще до завершения своей постройки. 28 апреля врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев доложил президенту Путину, что число зараженных в городе-герое удвоилось за день: на строительной площадке в Бельбеке, которая уже работала в режиме обсерватора, появился очаг заражения – 36 человек. Свой обсерватор появился и на площадке в Омеге. 30 апреля число находящихся в обсервации граждан на площадках в Бельбеке и бухте Омега составляло уже 704 человека.

Завершение строительства госпиталя Минобороны назначено на ближайшие дни. Режим ограниченного доступа продолжает существовать, однако есть ряд моментов.

Главный въезд на территорию по ул. Челнокова охраняется совместными силами военной полиции, казаков и МВД. Попасть на территорию можно лишь обладая необходимым разрешением – проехать кордон беспрепятственно могут проживающие за шлагбаумом граждане и грузовики со стройплощадки.

Если охрана на ул. Челнокова преимущественно оснащена масками, хотя надевают их явно не все, то в отношении рабочих, ежедневно приезжающих на стройку, ситуация не так однозначна. Возможно, маски используются уже на территории объекта.

Еще один альтернативный проход к размещенному на берегу бухты Круглой палаточному обсерватору, мимо ДОЛ «Омега», закрыт на замок. А окрестную растительность патрулируют бдительные росгвардейцы.

В отношении общественной территории, примыкающей к стройплощадке госпиталя – в том числе пляжа – никаких ограничений, по-видимому, нет. По пляжу гуляют люди, в том числе с детьми, не испытывая какого-либо беспокойства по поводу соседства с охраняемым обсерватором.

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