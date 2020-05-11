Странности
В небо над Крымом подняли 40-метрового Сталина
фото © Вконакте Моя Феодосия
Сорокаметровые портреты генералиссимуса СССР Иосифа Сталина и маршала Георгия Жукова подняли в небо над Крымом воздухоплаватели с помощью воздушных шаров.
Как рассказал один из пилотов Александр Змушко, один портрет – Сталина - был поднят в районе Белой скалы под Белогорском, а второй – маршала Жукова – пролетел над Феодосией:
«Федерация воздухоплавателей Крыма совместно с Федерацией бокса Республики решили таким образом почтить память командующих и приурочили эту необычную акцию к 75-летию Великой Победы».
По словам пилота воздушного шара, инициатива спортсменов стала приятным подарком крымчанам.
«Я над Феодосией пролетал, вдоль всего города, и феодосийцы оценили. Кто рано проснулся, тот все увидел. Особенно радовались пожилые люди, конечно», - рассказал Александр.
По его словам, такая акция намечалась уже давно, но только сегодня погодные условия позволили ее осуществить, именно поэтому она состоялась не ровно 9 мая, так как в тот день в Крыму шел дождь. Кроме того, такая акция – хорошая проверка мастерства пилотов, так как размеры полотнищ портретов большие - 20 на 40 метров и обладают определенной парусностью.
«Полет получился красивым. Мы стартовали в 8 утра. Я и сам рад ее провести – один из моих дедов погиб при форсировании Днепра, второй тоже не вернулся с войны, я их обоих не знал. И таким образом я хотел почтить их память тоже», - рассказал пилот.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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