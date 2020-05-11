Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Трудовом кодексе определят условия работы «на удаленке» ● Четыре новых случая COVID-19 зарегистрировано в Севастополе ● В Севастополе ограничили доступ в зону обсервации ● Очаг в больнице: в Крыму сразу девять врачей и пациентов заразились COVID ● Кабмин России выделил более 80 млрд рублей пострадавшему от эпидемии бизнесу
В Крыму за сутки выписали семерых излечившихся от COVID пациентов
За прошедшие сутки медики Крыма выдали семь заключений о выздоровлении граждан, ранее зараженных коронавирусом.
Об этом сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением болезни.
«С учетом новых выявленных случаев у нас 202 человека с подтверждением коронавирусной инфекции, из них 64 выписаны с выздоровлением, 136 продолжают лечение. Два человека умерли. 120 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, 29 пациентов – в удовлетворительном состоянии. На аппаратах ИВЛ никого нет», – рассказала Романовская.
Она уточнила, что 83 человека из всех находящихся на лечении заболевших COVID-19 – это граждане от 18 до 60 лет.
Под медицинским наблюдением в РК находятся 1742 человека. За сутки было снято с наблюдения 215 человек, взято 84. Под наблюдением на дому находятся 508 человек, в стационарах – 170 граждан.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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