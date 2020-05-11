В Крыму могут расширить список предприятий, которым разрешат работать

фото © Новости Крыма

Список предприятий, которые смогут вернуться к работе в Крыму может быть расширен до 18 мая.

Об этом Сергей Аксенов заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— У нас несколько вопросов, которые мы собираемся завтра обсудить. У нас будут вопросы, касающиеся видов деятельности и субсидирования соответственно малого предпринимательства. Мы понимаем, что сегодня в Республике Крым до 70% работающих предприятий — это малый и средний бизнес, соответственно, и часть из них в меры субсидирования не попали. Причем часть значительная, — подчеркнул Сергей Аксенов.

Также по словам Главы Крыма, объем средств, необходимых на всеобъемлющие меры поддержки, «не под силу республиканскому бюджету для выплаты даже за один месяц»:

— Сейчас Ирина Валерьевна (Кивико – Ред.) делает выборки все без исключения, кто, какие-категории, кто не дополучил и завтра до конца дня мы постараемся, с точки зрения принятия решения по подходам, окончательно сформировать позицию. Вопрос, конечно, с арендой не утрясен, понятно, вопрос работы курортных учреждений и общепита, то есть сферы услуг, тех, кто в подвешенном состоянии находится. Поэтому еще раз говорю – дорогие крымчане, пока ситуация меняется изо дня в день, — сказал глава Крыма.

Также Сергей Аксенов не исключил возможности расширения списка предприятий, которые смогут возобновить свою деятельность, до 18 мая:

— Мы договорились, что до 18 числа, возможно, будут приняты еще решения по расширению (…) но это не факт. Если динамика пойдет в обратную сторону, то ситуация может откатиться назад. Надеюсь, что не придется принимать подобных решений, — подытожил Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе оштрафован очередной чиновник. По материалам прокурорской проверки должностное лицо государственного учреждения оштрафовано за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Для администрации Евпатории в разгар коронакризиса купили авто за два миллиона. Покупка оплачивается из глубоко дотационного бюджета города.

Аксенов попросил крымчан не выходить из дома в День Победы. Глава Республики Крым Сергей Аксенов попросил жителей Крыма не выходить из дома в День Победы.

Ветеранам места не нашлось: депутат Госдумы пиарится в Крыму на Дне Победы. В преддверии Дня Победы очередной депутат от Госдумы «перепутал» праздник и политпиар, разозлив крымчан.