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Власть

В администрации Симферополя проведут кадровую оптимизацию

10:24 понедельник, 11 мая 2020
Симферополь

В Симферополе создана рабочая группа по оптимизации штатной численности в городской администрации.

Соответствующее распоряжение подписала глава администрации Симферополя Елена Проценко. Она же возглавила рабочую группу.

До 29 мая текущего года руководители структурных подразделений администрации должны предоставить предложения по оптимизации численности своих служащих.

«Рабочей группе провести комплекс организационно-штатных мероприятий по оптимизации штатной численности муниципальных служащих администрации Симферополя и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в подведомственных предприятиях и учреждениях», - указано в документе.

Сроки завершения оптимизации в документе не указаны.

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