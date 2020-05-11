Ужесточение мер в Крыму: куда не пустят без маски

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С 12 мая в Республике Крым вводится обязательное ношение средств защиты органов дыхания при нахождении в общественных местах.

Соответствующий указ в понедельник подписал глава РК Сергей Аксенов.

Согласно документу, необходимо носить медицинские и немедицинские маски и респираторы при нахождении в транспорте общего пользования, легковом такси, а также при посещении объектов торговли и оказания услуг.

Кроме того, индивидуальные средства защиты нужно надевать во время нахождения на остановках общественного транспорта, на открытых площадях аэропортов, железнодорожных и автобусных вокзалов.

«Обязать граждан при выполнении работ и оказании услуг использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские и немедицинские маски, респираторы)», – отмечается в указе.

В Республике Крым до 31 мая продлен режим всеобщей самоизоляции. Места жительства разрешено покидать только для похода в магазины за продуктами, в аптеки за лекарствами, для выноса мусора и выгула животных в 100 метрах от дома, а также для поездок на работу при наличии специальной справки.

С начала года в республике зарегистрировано 202 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. 24 из них завезены из-за границы, 21 – из субъектов России. 23 случая выявлены по контакту с прибывшими из других регионов страны, 134 - по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами. Выздоровевших за весь период – 64 человека.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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