Усик: Моя страна - Украина и вы меня отсюда не выгоните

фото © Корреспондент

Александр Усик отметил, что он украинец и не собирается этого менять.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик (17–0, 13 КО) в сторис в Instagram заявил, что он не собирается покидать Украину, а также призвал не разделять людей внутри страны.

«Моя страна – Украина. Я здесь живу. Я здесь родился. Я здесь вырос. Если бы я хотел куда-то уехать, то я бы это уже давно сделал. Я не хочу никуда уезжать. И вы меня отсюда не выгоните. Потому что это моя страна.

Не разделяйте людей. Телеканалы, не выдергивайте из контекста, не разделяйте народ. Не разделяйте украинский народ. Мы – украинцы. Мы не малороссы, мы не сепаратисты. У меня в паспорте написано «украинец».

Для меня вся территория Украины – это украинцы. Для меня нет «бандеровцев», «москалей», или еще кого-то. Для меня украинец является украинцем. И неважно, на какой территории он живет: во Львове, в Крыму, в Одессе, в Донецке – он является украинцем», – сказал Усик.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов анонсировал частичное снятие ограничений в сфере спорта. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил министерству спорта республики разработать план по постепенному снятию ограничений на тренировки по неконтактным видам спорта.

Залы для неконтактных видов спорта могут снова открыть в Крыму. Власти Крыма рассматривают возможность открытия спортивных залов для тренировок и занятий некомандными видами спорта.

Усик «выжег» взглядом Чисору и побрызгал всех антисептиком. Крымчанин провел первую дуэль взглядов со своим британским соперником.

Крымский боксер Зиятдинов отправил в нокаут аргентинца Рейносо. В Канаде прошел боксерский поединок в полутяжелом весе между Артуром «Крымским львом» Зиятдиновым и аргентинцем Сезаром Рейносо.