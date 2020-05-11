Спорт
Усик: Моя страна - Украина и вы меня отсюда не выгоните
фото © Корреспондент
Александр Усик отметил, что он украинец и не собирается этого менять.
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик (17–0, 13 КО) в сторис в Instagram заявил, что он не собирается покидать Украину, а также призвал не разделять людей внутри страны.
«Моя страна – Украина. Я здесь живу. Я здесь родился. Я здесь вырос. Если бы я хотел куда-то уехать, то я бы это уже давно сделал. Я не хочу никуда уезжать. И вы меня отсюда не выгоните. Потому что это моя страна.
Не разделяйте людей. Телеканалы, не выдергивайте из контекста, не разделяйте народ. Не разделяйте украинский народ. Мы – украинцы. Мы не малороссы, мы не сепаратисты. У меня в паспорте написано «украинец».
Для меня вся территория Украины – это украинцы. Для меня нет «бандеровцев», «москалей», или еще кого-то. Для меня украинец является украинцем. И неважно, на какой территории он живет: во Львове, в Крыму, в Одессе, в Донецке – он является украинцем», – сказал Усик.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
Ранее Новости Крыма сообщали:
Аксенов анонсировал частичное снятие ограничений в сфере спорта. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил министерству спорта республики разработать план по постепенному снятию ограничений на тренировки по неконтактным видам спорта.
Залы для неконтактных видов спорта могут снова открыть в Крыму. Власти Крыма рассматривают возможность открытия спортивных залов для тренировок и занятий некомандными видами спорта.
Усик «выжег» взглядом Чисору и побрызгал всех антисептиком. Крымчанин провел первую дуэль взглядов со своим британским соперником.
Крымский боксер Зиятдинов отправил в нокаут аргентинца Рейносо. В Канаде прошел боксерский поединок в полутяжелом весе между Артуром «Крымским львом» Зиятдиновым и аргентинцем Сезаром Рейносо.
Если сезона не будет, каждый второй отель в Крыму ждет банкротство
Около 50% предприятий туротрасли в Крыму обанкротятся, если объектам размещения не возобновят работу в ближайшие месяцы.
Ужесточение мер в Крыму: куда не пустят без маски
С 12 мая в Республике Крым вводится обязательное ношение средств защиты органов дыхания при нахождении в общественных местах.
В небо над Крымом подняли 40-метрового Сталина фото
Сорокаметровые портреты генералиссимуса СССР Иосифа Сталина и маршала Георгия Жукова подняли в небо над Крымом воздухоплаватели с помощью воздушных шаров.
Аксенов продлил в Крыму режим самоизоляции минимум до лета
Режим самоизоляции для жителей Крыма продлен до 31 мая.
4 часа назад
Роспотребнадзор может вскоре разрешить гулять с детьми
13 часов назад
Более 120 человек сняты за последние сутки с меднаблюдения по COVID-19 в Крыму
Крымские медики сняли с наблюдения в связи с коронавирусом за прошедшие сутки 122 человека, взяли под меднаблюдение – 105 граждан.