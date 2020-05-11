Общество
У пещеры «Таврида» в Крыму появился новый вход
Специалисты Крымского федерального университета (КФУ) пробурили новый вход в пещеру, найденную на территории Белогорского района при строительстве трассы «Таврида».
Об этом сообщила пресс-служба КФУ.
По словам старшего преподавателя кафедры землеведения и геоморфологии Геннадия Самохина, новый вход в пещеру пробурен специально для ученых, которые проведут дополнительные исследования для последующего создания экскурсионного маршрута.
«Мы очень долго ждали этого момента. Наконец мы получили возможность сделать новый вход. Наша задача – провести качественные проектные работы под землей, для того чтобы сделать экскурсионный маршрут. Мы сразу сделаем топографическую съемку под землей, продолжим работу с палеонтологией и минералогией. Уверен, что находок будет очень много», – рассказал специалист.
Он уточнил, что новый вход ведет в самую дальнюю и самую низкую часть пещеры. В этом месте на дне пещеры около пяти метров глины, так что до верхней части остается меньше метра свободного пространства. Глина впоследствии будет выниматься, и места будет достаточно.
«Наша предыдущая работа по исследованию подземного пространства была направлена, в первую очередь, на обеспечение безопасности трассы «Таврида», которая проходит прямо над пещерой. Научные исследования были вторичны. Сейчас мы можем все время посвятить занятиям наукой и проектированию туристического маршрута», – отметил Самохин.
Первый осмотр подземного пространства после возвращения в пещеру показал, что дренажная система трассы «Таврида» выполнена очень хорошо, внутрь пещеры вода сверху нигде не попадает.
Сейчас новый вход - это просто отверстие 8-метровой глубины, огороженное и охраняемое. Но уже скоро на этом месте начнется строительство большого входа в будущий научно-рекреационный комплекс. Проект экскурсионного входа уже проходит независимую экспертизу и вскоре будет готов к реализации.
Карстовая полость — пещера длиной более километра была обнаружена в Белогорском районе Крыма в районе поселка Зуя во время строительства трассы «Таврида» в 2018 году. Спелеологи Крыма нашли в пещере останки древних хищников и других животных. В пещеру были организованы комплексные экспедиции, в состав которых входили специалисты разных областей — спелеологи, палеонтологи, археологи, палеоботаники, специалисты по радиоизотопному датированию. Пещера получила название «Таврида».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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