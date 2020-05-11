Происшествия
Только за один месяц животные покусали около 200 крымчан
Только за апрель 2020 года Государственная ветеринарная служба Республики Крым получила около 200 обращений о том, что животные покусали людей.
Сообщения поступали как от медицинских учреждений, так и от граждан.
Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета.
«Из поступивших обращений более чем в 90 случаях у животных имелся владелец, а в остальных случаях покусы нанесены животными, у которых владелец отсутствует или не установлен», - сообщили в ведомстве.
Крымчан призывают сообщать о случаях нападения животных в государственные бюджетные учреждения ветеринарии, расположенные в каждом районе и городском округе РК, или по телефонам «горячей линии»: +7978-9110-178 или (3652) 69-06-51.
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