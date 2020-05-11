Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Власти Крыма пообещали региональные доплаты медикам ● За сутки 44 автомобиля не пропустили по Крымскому мосту ● Сотни российских курсантов заразились коронавирусом на репетициях парада ● Полиция в Крыму ищет нарушителей самоизоляции с вертолета ● В Крыму за сутки выписали семерых излечившихся от COVID пациентов
Стало известно сколько крымчанин уже вылечились от коронавируса
фото © Новости Крыма
136 человек находятся на лечении, тяжелых больных в Крыму сейчас нет.
Об этом вице-премьер РК Елена Романовская заявила во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
Так, по информации вице-премьера РК, сегодня под наблюдением находится 1742 человека, сняты с наблюдения 215, взяты под наблюдение – 84. С нарастающим итогом 5689 человек уже сняты с наблюдения, в основном это лица, прибывшие из-за рубежа, и контактные лица, находившиеся в обсерваторах. Под динамическим наблюдением на дому находится 908 человек, в стационарах – 170 человек.
— 64 крымчанина выписаны с выздоровлением после коронавируса, 136 продолжают лечиться, два человека умерло. 102 пациента – средней степени тяжести, 29 пациентов в удовлетворительном состоянии, на ИВЛ никого нет. По возрастной категории 83 человека из 136 на лечении – граждане от 18 до 60 лет, средний возраст, еще раз предупреждаем – вирус касается всех, — подчеркнула Романовская.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму за сутки выписали семерых излечившихся от COVID пациентов. За прошедшие сутки медики Крыма выдали семь заключений о выздоровлении граждан, ранее зараженных коронавирусом.
Четыре новых случая COVID-19 зарегистрировано в Севастополе. Четыре новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Севастополе за прошедшие сутки.
В Севастополе ограничили доступ в зону обсервации. Стройка госпиталя Минобороны в севастопольской бухте Омега, где также размещен обсерватор для заболевших рабочих, продолжается с соблюдением мер предосторожности.
Очаг в больнице: в Крыму сразу девять врачей и пациентов заразились COVID. В Сакской районной больнице выявили девять новых зараженных коронаврирусом - пятеро медработников и четверо пациентов.
Ужесточение мер в Крыму: куда не пустят без маски
С 12 мая в Республике Крым вводится обязательное ношение средств защиты органов дыхания при нахождении в общественных местах.
Аксенов продлил в Крыму режим самоизоляции минимум до лета
Режим самоизоляции для жителей Крыма продлен до 31 мая.
В небо над Крымом подняли 40-метрового Сталина фото
Сорокаметровые портреты генералиссимуса СССР Иосифа Сталина и маршала Георгия Жукова подняли в небо над Крымом воздухоплаватели с помощью воздушных шаров.
В Крыму подтверждено 12 новых случаев коронавируса
Все они выявлены активно. Об этом глава Республики Крым Сергей Аксенов написал на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте.
9 мая
Более 120 человек сняты за последние сутки с меднаблюдения по COVID-19 в Крыму
Крымские медики сняли с наблюдения в связи с коронавирусом за прошедшие сутки 122 человека, взяли под меднаблюдение – 105 граждан.