Стало известно сколько крымчанин уже вылечились от коронавируса

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136 человек находятся на лечении, тяжелых больных в Крыму сейчас нет.

Об этом вице-премьер РК Елена Романовская заявила во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

Так, по информации вице-премьера РК, сегодня под наблюдением находится 1742 человека, сняты с наблюдения 215, взяты под наблюдение – 84. С нарастающим итогом 5689 человек уже сняты с наблюдения, в основном это лица, прибывшие из-за рубежа, и контактные лица, находившиеся в обсерваторах. Под динамическим наблюдением на дому находится 908 человек, в стационарах – 170 человек.

— 64 крымчанина выписаны с выздоровлением после коронавируса, 136 продолжают лечиться, два человека умерло. 102 пациента – средней степени тяжести, 29 пациентов в удовлетворительном состоянии, на ИВЛ никого нет. По возрастной категории 83 человека из 136 на лечении – граждане от 18 до 60 лет, средний возраст, еще раз предупреждаем – вирус касается всех, — подчеркнула Романовская.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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