Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.5
воздух +18
море +13

Коронавирус в Крыму

Стало известно сколько крымчанин уже вылечились от коронавируса

16:38 понедельник, 11 мая 2020
Стало известно сколько крымчанин уже вылечились от коронавируса

фото © Новости Крыма

136 человек находятся на лечении, тяжелых больных в Крыму сейчас нет.

Об этом вице-премьер РК Елена Романовская заявила во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

Так, по информации вице-премьера РК, сегодня под наблюдением находится 1742 человека, сняты с наблюдения 215, взяты под наблюдение – 84. С нарастающим итогом 5689 человек уже сняты с наблюдения, в основном это лица, прибывшие из-за рубежа, и контактные лица, находившиеся в обсерваторах. Под динамическим наблюдением на дому находится 908 человек, в стационарах – 170 человек.

— 64 крымчанина выписаны с выздоровлением после коронавируса, 136 продолжают лечиться, два человека умерло. 102 пациента – средней степени тяжести, 29 пациентов в удовлетворительном состоянии, на ИВЛ никого нет. По возрастной категории 83 человека из 136 на лечении – граждане от 18 до 60 лет, средний возраст, еще раз предупреждаем – вирус касается всех, — подчеркнула Романовская.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму за сутки выписали семерых излечившихся от COVID пациентов. За прошедшие сутки медики Крыма выдали семь заключений о выздоровлении граждан, ранее зараженных коронавирусом.

Четыре новых случая COVID-19 зарегистрировано в Севастополе. Четыре новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Севастополе за прошедшие сутки.

В Севастополе ограничили доступ в зону обсервации. Стройка госпиталя Минобороны в севастопольской бухте Омега, где также размещен обсерватор для заболевших рабочих, продолжается с соблюдением мер предосторожности.

Очаг в больнице: в Крыму сразу девять врачей и пациентов заразились COVID. В Сакской районной больнице выявили девять новых зараженных коронаврирусом - пятеро медработников и четверо пациентов.

Коронавирус в Крыму
Ужесточение мер в Крыму: куда не пустят без маски

Ужесточение мер в Крыму: куда не пустят без маски

С 12 мая в Республике Крым вводится обязательное ношение средств защиты органов дыхания при нахождении в общественных местах.

Коронавирус в Крыму
Аксенов продлил в Крыму режим самоизоляции минимум до лета

Аксенов продлил в Крыму режим самоизоляции минимум до лета

Режим самоизоляции для жителей Крыма продлен до 31 мая.

Странности
В небо над Крымом подняли 40-метрового Сталина

В небо над Крымом подняли 40-метрового Сталина фото

Сорокаметровые портреты генералиссимуса СССР Иосифа Сталина и маршала Георгия Жукова подняли в небо над Крымом воздухоплаватели с помощью воздушных шаров.

Коронавирус в Крыму
Более 120 человек сняты за последние сутки с меднаблюдения по COVID-19 в Крыму

Более 120 человек сняты за последние сутки с меднаблюдения по COVID-19 в Крыму

Крымские медики сняли с наблюдения в связи с коронавирусом за прошедшие сутки 122 человека, взяли под меднаблюдение – 105 граждан.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации