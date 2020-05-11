Сотни российских курсантов заразились коронавирусом на репетициях парада

Сотни участников репетиций парада в честь 75-летия Победы в Москве, в том числе несовершеннолетние курсанты военных училищ, заразились коронавирусом.

Это утверждает издание «Проект» со ссылкой на курсантов и их родственников, информацию частично подтверждают и в самих училищах, сообщает Радио Свобода.

Традиционный парад, который планировалось провести на Красной площади 9 мая, не состоялся. Президент Владимир Путин в середине апреля перенес его из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Однако до отмены парада прошли несколько его репетиций, на которые приезжали тысячи военнослужащих и курсантов из разных городов России.

«Последняя репетиция парада на подмосковном полигоне «Алабино», который в точности повторяет центральную площадь России, прошла 16 апреля – к этому моменту Москва и область уже почти 20 дней сидели в самоизоляции» – пишет «Проект». Позднее в этот же день Путин заявил об отмене парада.

К этому моменту несколько воспитанников суворовского училища из Твери уже испытывали симптомы болезни. После возвращения в Тверь у десятков суворовцев выявили коронавирус. Минобороны России сообщало о 8 заболевших, по данным «Проекта», их на порядок больше.

Также заразились десятки курсантов Нахимовского училища и Военного университета минобороны. В министерстве признавали случаи заражения в этих учебных заведениях, однако «Проект» также утверждает, что зараженных было намного больше. Издание также утверждает, что есть заболевшие и в ряде других учебных заведений и в Преображенском полку. В минобороны эти утверждения не комментировали.

«Именно репетиции и привели к массовому заражению среди военных и курсантов, уверены все собеседники, с которыми «Проект» говорил при подготовке этого материала» – говорится в статье.

Ранее в соцсетях публиковались видео военных на репетициях в Алабино. На них видно, что не соблюдалась социальная дистанция, не все носили маски.

Всего, по официальным заявлениям Минобороны, в российской армии на 6 мая коронавирусом были инфицированы 1506 военнослужащих, а также 1182 курсанта и 228 воспитанников довузовских учебных заведений. «Проект» утверждает, что не менее 300 из них заразились во время репетиций, предполагая, что это число может быть большим.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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