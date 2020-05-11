Роспотребнадзор может вскоре разрешить гулять с детьми

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Прогулки родственников с детьми могут разрешить в рамках первого этапа снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в рекомендациях Роспоотребнадзора, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф.

Главным условием во время прогулки будет соблюдение социального дистанцирования от других детей и взрослых, сообщает Лента.ру. На первом этапе также возможна отмена запрета на занятия спортом на улице.

Ранее в правительстве назвали сроки возможного начала выхода из режима самоизоляции. Это может произойти в конце мая или начале июня в зависимости от региона и эпидемиологической обстановки. Власти ожидают, что к концу лета в стране будут регистрироваться единичные случаи заражения при соблюдении россиянами всех рекомендаций.

Согласно программе Роспотребнадзора, снятие ограничений будет проходить в три этапа. На первом разрешат заниматься спортом на улице и гулять с детьми, на втором начнут работу образовательные учреждения и магазины, в конце откроются парки и скверы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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