Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Аксенов допустил расширение списка работающих предприятий ● Ужесточение мер в Крыму: куда не пустят без маски ● Путин объявил о завершении «каникул» из-за коронавируса ● Аксенов продлил в Крыму режим самоизоляции минимум до лета ● Стало известно сколько крымчанин уже вылечились от коронавируса
Режим самоизоляции в Севастополе продлен до 17 мая
В Севастополе продлили режим самоизоляции еще на неделю – до 17 мая.
Решение об этом было озвучено на заседании оперативного штаба.
«Есть три ключевых показателя, ориентируясь на которые необходимо принимать решения об ослаблении мер. Это коэффициент распространенности инфекции, количество тестирований, которое необходимо наращивать, и наличие свободного коечного фонда.
Предлагают продлить режим полной самоизоляции до конца текущей недели, за это время еще раз проанализировать наши возможности переводить его в режим частичной самоизоляции», - сказал врио губернатора Михаил Развожаев.
Он добавил, что для людей старше 60 лет ограничительные меры, скорее всего, будут продлены. Но точное решение будет принято в конце недели.
Как сообщалось ранее, в республике Крым режим самоизоляции. Однако всеобщие выходные в России.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Стало известно сколько крымчанин уже вылечились от коронавируса. 136 человек находятся на лечении, тяжелых больных в Крыму сейчас нет.
Власти Крыма пообещали региональные доплаты медикам. Медработники крымских медучреждений, которые контактировали с больными COVID, но не получили положенные доплаты, получат деньги до 15 мая.
В Крыму за сутки выписали семерых излечившихся от COVID пациентов. За прошедшие сутки медики Крыма выдали семь заключений о выздоровлении граждан, ранее зараженных коронавирусом.
Четыре новых случая COVID-19 зарегистрировано в Севастополе. Четыре новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Севастополе за прошедшие сутки.
Если сезона не будет, каждый второй отель в Крыму ждет банкротство
Около 50% предприятий туротрасли в Крыму обанкротятся, если объектам размещения не возобновят работу в ближайшие месяцы.
Ужесточение мер в Крыму: куда не пустят без маски
С 12 мая в Республике Крым вводится обязательное ношение средств защиты органов дыхания при нахождении в общественных местах.
В небо над Крымом подняли 40-метрового Сталина фото
Сорокаметровые портреты генералиссимуса СССР Иосифа Сталина и маршала Георгия Жукова подняли в небо над Крымом воздухоплаватели с помощью воздушных шаров.
Аксенов продлил в Крыму режим самоизоляции минимум до лета
Режим самоизоляции для жителей Крыма продлен до 31 мая.
4 часа назад
Роспотребнадзор может вскоре разрешить гулять с детьми
13 часов назад
Более 120 человек сняты за последние сутки с меднаблюдения по COVID-19 в Крыму
Крымские медики сняли с наблюдения в связи с коронавирусом за прошедшие сутки 122 человека, взяли под меднаблюдение – 105 граждан.