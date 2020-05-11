Режим самоизоляции в Севастополе продлен до 17 мая

В Севастополе продлили режим самоизоляции еще на неделю – до 17 мая.

Решение об этом было озвучено на заседании оперативного штаба.

«Есть три ключевых показателя, ориентируясь на которые необходимо принимать решения об ослаблении мер. Это коэффициент распространенности инфекции, количество тестирований, которое необходимо наращивать, и наличие свободного коечного фонда.

Предлагают продлить режим полной самоизоляции до конца текущей недели, за это время еще раз проанализировать наши возможности переводить его в режим частичной самоизоляции», - сказал врио губернатора Михаил Развожаев.

Он добавил, что для людей старше 60 лет ограничительные меры, скорее всего, будут продлены. Но точное решение будет принято в конце недели.

Как сообщалось ранее, в республике Крым режим самоизоляции. Однако всеобщие выходные в России.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стало известно сколько крымчанин уже вылечились от коронавируса. 136 человек находятся на лечении, тяжелых больных в Крыму сейчас нет.

Власти Крыма пообещали региональные доплаты медикам. Медработники крымских медучреждений, которые контактировали с больными COVID, но не получили положенные доплаты, получат деньги до 15 мая.

В Крыму за сутки выписали семерых излечившихся от COVID пациентов. За прошедшие сутки медики Крыма выдали семь заключений о выздоровлении граждан, ранее зараженных коронавирусом.

Четыре новых случая COVID-19 зарегистрировано в Севастополе. Четыре новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Севастополе за прошедшие сутки.