Путин объявил о завершении «каникул» из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней, введенных в связи с пандемией коронавируса, и постепенном выходе из режима ограничений.

Об этом глава государства заявил на совещании по ситуации с распространением заболевания.

Период нерабочих дней в России из-за распространения новой коронавирусной инфекции был объявлен президентом с 30 марта, дважды глава государства продлевал режим выходных дней.

«С завтрашнего дня, 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется», – сказал Путин.

Глава государства также отметил, что с 12 мая начинается поэтапный выход регионов из режимов ограничений.

«У этого периода есть принципиальные особенности. Прежде всего, такой выход не должен быть одномоментным. Нужно делать это последовательно, осторожно, шаг за шагом. Кроме того, выход или смягчение режимов ограничений должны проходить при строгом соблюдении всех условий, санитарных требований, которые гарантирую безопасность людей», – сказал он.

Путин подчеркнул, что «нельзя допустить срыва, отката назад и новой волны эпидемии и роста тяжких осложнений».

«Выход из режимов ограничений быстрым не будет, он потребует значительного времени. Поэтому с 12 мая на всех этапах, вплоть до полного завершения эпидемии, необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактически меры в регионах», – пояснил российский лидер.

Президент уточнил, что по всей стране пока исключаются массовые мероприятия.

Кроме того, должен быть сохранен режим строгой самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

В понедельник глава Крым Сергей Аксенов подписал указ о продлении в республике до 31 мая режима всеобщей самоизоляции. Место жительства разрешено покидать только для похода в магазины за продуктами, в аптеки за лекарствами, для выноса мусора и выгула животных в 100 метрах от дома, а также для поездок на работу при наличии специальной справки. Кроме того, 12 мая в Республике Крым вводится обязательное ношение средств защиты органов дыхания при нахождении в общественных местах.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Путин в понедельник рассмотрит вопрос о продлении нерабочих дней. Президент РФ Владимир Путин 11 мая проведет совещание, в ходе которого рассмотрят вопрос о продлении выходных дней в России в связи с эпидемиологической обстановкой.