Общество
Прогноз погоды в Крыму на понедельник 11 мая
Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 14 до 23, ближайшей ночью от 9 до 15 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 37 до 89 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.
Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 11 мая.
В Симферополе пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 62 процентов. Ветер юго-западный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 15 до 20, ближайшей ночью от 10 до 12 градусов выше нуля.
В Ялте пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 65 процентов. Ветер юго-восточный до 2 м/с. Температура воздуха днем от 16 до 18, ближайшей ночью от 12 до 14 градусов выше нуля.
В Севастополе пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 70 процентов. Ветер юго-восточный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 14 до 17, ближайшей ночью от 13 до 15 градусов выше нуля.
В Феодосии целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 58 до 78 процентов. Ветер южный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 15 до 17, ближайшей ночью от 12 до 14 градусов выше нуля.
В Керчи пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 80 процентов. Ветер южный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 15 до 17, ближайшей ночью от 13 до 14 градусов выше нуля.
В Евпатории пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 78 процентов. Ветер южный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 15 до 17, ближайшей ночью от 12 до 15 градусов выше нуля.
В Джанкое пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 37 до 85 процентов. Ветер западный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 16 до 23, ближайшей ночью от 9 до 14 градусов выше нуля.
В Армянске пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 89 процентов. Ветер юго-западный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 15 до 18, ближайшей ночью от 13 до 15 градусов выше нуля.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 12 до 15 градусов тепла. По городам: в Евпатории - 14, в Керчи - 15, в Николаевке - 13, в Севастополе - 13, в Судаке - 13, в Феодосии - 14, в Ялте - 13, на мысе Казантип в Азовском море - 15 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 14, в Египте - 23, на Кипре - 19, в Одессе - 14, в Сочи - 16, в Турции - 20, в Хорватии - 17 градусов выше нуля.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз погоды в Крыму на субботу 9 мая. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 10 до 16, ближайшей ночью от 5 до 13 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 42 до 92 процентов. Скорость ветра будет достигать 6 м/с.
Прогноз погоды в Крыму на пятницу 8 мая. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 9 до 15, ближайшей ночью от 6 до 13 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 55 до 92 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.
Прогноз погоды в Крыму на четверг 7 мая. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 10 до 17, ближайшей ночью от 7 до 13 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 45 до 94 процентов. Скорость ветра будет достигать 9 м/с.
Прогноз погоды в Крыму на среду 6 мая. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 13 до 20, ближайшей ночью от 10 до 14 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 44 до 95 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.
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