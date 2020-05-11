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Коронавирус в Крыму

Полиция в Крыму ищет нарушителей самоизоляции с вертолета

14:28 понедельник, 11 мая 2020
Полиция в Крыму ищет нарушителей самоизоляции с вертолета

фото © ria.ru

Полицейские совместно с Росгвардией начали патрулировать территорию Крыма с вертолета.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в республике сообщил заместитель начальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин.

«Совместно с Росгвардией провели мониторинг с воздуха. На вертолете (облетели) Судакский, Алуштинский, Ялтинский регионы. Это нам позволило зафиксировать удовлетворительное состояние по городам и населенным пунктам. В то же время позволило выявить места, где граждане нашли лазеечки и проводили свой досуг», - сказал Смаглин.

После выявления мест, где крымчане отдыхали в нарушение режима самоизоляции, туда направились патрули полиции. Также полицейские скорректировали свою работу и внесли такие места в маршруты патрулирования. Смаглин подчеркнул, что полицейские и Росгвардейцы продолжат патрулирование территории полуострова на вертолете.

На территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 202 случая COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 64 пациента, 2 человека скончались.

С завтрашнего дня в республике вводится обязательный масочный режим в общественных местах. С 18 мая постепенно будут снимать ограничения на работу предприятий, в частности разрешат возобновить деятельность промышленным производствам, магазинам одежды и обуви.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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