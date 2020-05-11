Полицейский в Севастополе врезался в машину с детьми

Ночью в Севастополе произошло ДТП, в результате которого пострадали подростки – девочки 2011 и 2012 годов рождения.

Водителем автомобиля, выехавшего на встречную полосу движения и совершившего столкновение, оказался сотрудник полиции.

По словам очевидцев, авария произошла примерно в 1:30 ночи в районе одного из ресторанов, расположенных у Камышового шоссе. В результате столкновения в приемный покой городской больницы №5 поступили два несовершеннолетних пассажира автомобиля, двигавшегося по своей полосе.

В пресс-службе МВД подтвердили данное происшествие.

«По данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», – сообщили ForPost в пресс-службе УМВД России по городу Севастополю.

Отметим, накануне вечером в Ленинском районе города произошла авария, вследствие которой в приемный покой Первой городской больницы была госпитализирована девушка 1996 года рождения.

В тексте использованы материалы: Форпост

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