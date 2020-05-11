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Коронавирус в Крыму

Очаг в больнице: в Крыму сразу девять врачей и пациентов заразились COVID

10:07 понедельник, 11 мая 2020
Саки
Очаг в больнице: в Крыму сразу девять врачей и пациентов заразились COVID

фото © strana.ua

В Сакской районной больнице выявили девять новых зараженных коронаврирусом - пятеро медработников и четверо пациентов.

  Об этом в ходе опертивного штаба по эпидситуации в Крыму заявил глава республики Сергей Аксенов.

Всего в республике выявлено 202 зараженных COVID-19. Выписано с выздоровлением 57 человек. Два пациента умерли. Накануне сообщалось, что в Крыму выявили три новых очага заболевания в Джанкойском, Симферопольском и Бахчисарайском районах. В Севастополе с начала пандемии заболели новой инфекцией 122 человека. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Более 120 человек сняты за последние сутки с меднаблюдения по COVID-19 в Крыму. Крымские медики сняли с наблюдения в связи с коронавирусом за прошедшие сутки 122 человека, взяли под меднаблюдение – 105 граждан.

«Всех наказать»: Аксенов о ситуации на станции скорой помощи в Керчи. Глава Республики Крым Сергей Аксенов назначил служебное расследование по поводу ситуации с доплатами сотрудникам Керченской станции «скорой помощи».

В Севастополе не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом. По состоянию на утро 10 мая новых случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано.

Две больницы в Крыму выходят из режима обсервации. Красногвардейская центральная районная больница и Симферопольская клиническая больница выходят из режима обсервации по коронавирусу и возвращаются в обычный режим работы.

Коронавирус в Крыму
Очаг в больнице: в Крыму сразу девять врачей и пациентов заразились COVID

Очаг в больнице: в Крыму сразу девять врачей и пациентов заразились COVID

В Сакской районной больнице выявили девять новых зараженных коронаврирусом - пятеро медработников и четверо пациентов.

Коронавирус в Крыму
Более 120 человек сняты за последние сутки с меднаблюдения по COVID-19 в Крыму

Более 120 человек сняты за последние сутки с меднаблюдения по COVID-19 в Крыму

Крымские медики сняли с наблюдения в связи с коронавирусом за прошедшие сутки 122 человека, взяли под меднаблюдение – 105 граждан.

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