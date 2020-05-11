Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Кабмин России выделил более 80 млрд рублей пострадавшему от эпидемии бизнесу ● В Крыму могут расширить список предприятий, которым разрешат работать ● Роспотребнадзор может вскоре разрешить гулять с детьми ● Путин в понедельник рассмотрит вопрос о продлении нерабочих дней ● Боец ММА Сергеев объяснил свою драку с девушкой в Крыму
Очаг в больнице: в Крыму сразу девять врачей и пациентов заразились COVID
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В Сакской районной больнице выявили девять новых зараженных коронаврирусом - пятеро медработников и четверо пациентов.
Об этом в ходе опертивного штаба по эпидситуации в Крыму заявил глава республики Сергей Аксенов.
Всего в республике выявлено 202 зараженных COVID-19. Выписано с выздоровлением 57 человек. Два пациента умерли. Накануне сообщалось, что в Крыму выявили три новых очага заболевания в Джанкойском, Симферопольском и Бахчисарайском районах. В Севастополе с начала пандемии заболели новой инфекцией 122 человека.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Более 120 человек сняты за последние сутки с меднаблюдения по COVID-19 в Крыму. Крымские медики сняли с наблюдения в связи с коронавирусом за прошедшие сутки 122 человека, взяли под меднаблюдение – 105 граждан.
«Всех наказать»: Аксенов о ситуации на станции скорой помощи в Керчи. Глава Республики Крым Сергей Аксенов назначил служебное расследование по поводу ситуации с доплатами сотрудникам Керченской станции «скорой помощи».
В Севастополе не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом. По состоянию на утро 10 мая новых случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано.
Две больницы в Крыму выходят из режима обсервации. Красногвардейская центральная районная больница и Симферопольская клиническая больница выходят из режима обсервации по коронавирусу и возвращаются в обычный режим работы.
Очаг в больнице: в Крыму сразу девять врачей и пациентов заразились COVID
В Сакской районной больнице выявили девять новых зараженных коронаврирусом - пятеро медработников и четверо пациентов.
Более 120 человек сняты за последние сутки с меднаблюдения по COVID-19 в Крыму
Крымские медики сняли с наблюдения в связи с коронавирусом за прошедшие сутки 122 человека, взяли под меднаблюдение – 105 граждан.
В России уже более 200 тысяч зараженных COVID-19
С начала пандемии скончались 1915 россиян. При этом число выздоровевших превысило 34 тысячи.
Еще четверо крымчан заразились коронавирусом
По состоянию на утро 10 мая в Крыму зарегистрировано 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
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