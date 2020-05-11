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Происшествия

На пожаре в Крыму погибло трое мужчин

12:30 понедельник, 11 мая 2020

Крымский Следком проводит проверку по факту гибели троих мужчин на пожаре, который произошел в ночь на понедельник в одном из сел Симферопольского района.

Об этом сообщает пресс-служба СК по РК и Севастополю.

«Следственным отделом по Симферопольскому району установлено, что поздним вечером 10 мая в частном доме села Партизаны произошло возгорание. После ликвидации пожара в доме были обнаружены тела троих мужчин», - уточнили в ведомстве.

Специалисты уже осмотрели место происшествия и дали предварительное заключение, что возгорание случилось из-за короткого замыкания. Решение о возбуждении уголовного дело будет принято после проведения соответствующих экспертиз и установления обстоятельств произошедшего.

Ранее отдел надзорной деятельности по Симферопольскому району сообщил, что пожар случился в селе Партизанское Симферопольского района в 22:35. Площадь пожара достигла 70 квадратных метров

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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