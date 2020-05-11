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Коронавирус в Крыму

Крымчан ждут штрафы за нарушение масочного режима

22:29 понедельник, 11 мая 2020
Крымчан ждут штрафы за нарушение масочного режима

фото © Новости Крыма

Крымчане, не соблюдающие масочный режим, будут привлекаться к административной ответственности, наравне с нарушителями режима самоизоляции.

Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».

«Такая же мера ответственности, как за нарушение режима самоизоляции», – сказал он.Как сообщалось, глава РК продлил режим самоизоляции в регионе до 31 мая. Также с 12 мая в Крыму вводится всеобщий масочный режим.

Согласно документу, необходимо носить медицинские и немедицинские маски и респираторы при нахождении в транспорте общего пользования, легковом такси, а также при посещении объектов торговли и оказания услуг.

Кроме того, СИЗы нужно надевать во время нахождения на остановках общественного транспорта, на открытых площадях аэропортов, железнодорожных и автобусных вокзалов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ужесточение мер в Крыму: куда не пустят без маски. С 12 мая в Республике Крым вводится обязательное ношение средств защиты органов дыхания при нахождении в общественных местах.

Стало известно сколько крымчанин уже вылечились от коронавируса. 136 человек находятся на лечении, тяжелых больных в Крыму сейчас нет.

Власти Крыма пообещали региональные доплаты медикам. Медработники крымских медучреждений, которые контактировали с больными COVID, но не получили положенные доплаты, получат деньги до 15 мая.

В Крыму за сутки выписали семерых излечившихся от COVID пациентов. За прошедшие сутки медики Крыма выдали семь заключений о выздоровлении граждан, ранее зараженных коронавирусом.

Коронавирус в Крыму
Крымчан ждут штрафы за нарушение масочного режима

Крымчан ждут штрафы за нарушение масочного режима

Крымчане, не соблюдающие масочный режим, будут привлекаться к административной ответственности, наравне с нарушителями режима самоизоляции.

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