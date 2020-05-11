Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Аксенов заявил о нехватке в Крыму средств на решение проблем с эпидемией ● Если сезона не будет, каждый второй отель в Крыму ждет банкротство ● Режим самоизоляции в Севастополе продлен до 17 мая ● Аксенов допустил расширение списка работающих предприятий ● Ужесточение мер в Крыму: куда не пустят без маски
Крымчан ждут штрафы за нарушение масочного режима
фото © Новости Крыма
Крымчане, не соблюдающие масочный режим, будут привлекаться к административной ответственности, наравне с нарушителями режима самоизоляции.
Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».
«Такая же мера ответственности, как за нарушение режима самоизоляции», – сказал он.Как сообщалось, глава РК продлил режим самоизоляции в регионе до 31 мая. Также с 12 мая в Крыму вводится всеобщий масочный режим.
Согласно документу, необходимо носить медицинские и немедицинские маски и респираторы при нахождении в транспорте общего пользования, легковом такси, а также при посещении объектов торговли и оказания услуг.
Кроме того, СИЗы нужно надевать во время нахождения на остановках общественного транспорта, на открытых площадях аэропортов, железнодорожных и автобусных вокзалов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Ужесточение мер в Крыму: куда не пустят без маски. С 12 мая в Республике Крым вводится обязательное ношение средств защиты органов дыхания при нахождении в общественных местах.
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