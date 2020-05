Какой сегодня праздник 11 мая

фото © pixabay.com

Сегодня, 11 мая 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Праздник желудка (Eat What You Want Day)

11 мая единственный день в году, когда каждый имеет полное право устроить пир. В США этот праздник так и называется - Национальный день, когда можно есть все, что хочется (Eat What You Want Day).

11 мая нарушают все правила, необходимые для приобретения тонкой талии, и наслаждаются той едой, которую обожают, лакомствами или блюдами, которые никогда бы не попробовали в другой день.

Сегодня можно побаловать себя деликатесами. Главное, чтобы праздник желудка не затянулся на недельку-другую.

Всемирный день танца живота (World Belly Dance Day)

Несомненно, этот завораживающий и красивый танец заслуживает особенного внимания и отдельного праздника.

Необычное и немного забавное название танец живота получил неспроста. Исполняя его, танцовщицы совершают пластичные движения телом, делая акцент именно на живот. Ну а ослепительные костюмы танцовщиц еще больше подчеркивают эту часть тела.

Березосок

Народный праздник «Березосок» отмечается 11 мая (по старому стилю - 28 апреля). В православном церковном календаре это день почтения памяти святителя Кирилла, епископа Туровского, а также апостолов от 70-ти Иасона, Сосипатра, Керкиры, девы, и иных, с ними пострадавших. Другие названия праздника: «Иасон», «Кирилл», «Максим», «Максимов день», «Березовица».

Также сегодня, 11 мая, отмечают такие праздники:

- Всероссийский день посадки леса

- День памяти святителя Кирилла, епископа Туровского

- День глаженых шнурков

- Всемирный день справедливой торговли (World Fair Trade Day)

- День ожидания Мэри Поппинс

- Всемирный день мигрирующих птиц (World Migratory Bird Day)

- День велосипедиста в Нидерландах

- День посадки деревьев в Монголии

- Последний день рыбацкого сезона в Исландии

- День Конституции Лаоса

- День мельника в Нидерландах

- День технологий в Индии

- День «Сумеречной зоны» (Twilight Zone Day) в США

- День военной полиции Индонезии

Сегодня именины празднуют: Сосипатр, Ясон (Иасон), Максим, Евсевий, Неон, Кирилл, Авксентий, Виталий, Зенон, Дада, Ефрасий (Евфрасий), Иакисхол, Квинтилиан (Кинтилиан), Керкира, Маммий, Марсалий, Мурин, Сатурнил (Саторнил, Саторний), Фавстиан (Фавстин), Януарий (Ианнуарий).

Что происходило 11 мая в прошлые годы

330 - торжественная церемония освящения Константинополя.

868 - китайский монах Ван Цзе изготовил «Алмазную сутру». Это самый древний из дошедших до наших дней точно датированный печатный документ.

1900 - на петербургском заводе «Новое адмиралтейство» спущен на воду крейсер «Аврора».

1907 - в Киеве основано Украинское Научное общество.

1911 - мексиканские революционеры провозгласили новой столицей Мексики город Квидад-Хуарес.

1916 - Альберт Эйнштейн публично представил свою теорию относительности.

1920 - совет Оксфордского университета позволил женщинам получать образование в своих стенах.

1927 - образована Американская академия киноискусств.

1928 - в Нью-Йорке начата первая в мире регулярная трансляция телепередач.

1931 - банкротством австрийского банка «Кредит-Анштальт» начался финансовый кризис в Центральной Европе.

1949 - Израиль вступил в ООН.

1949 - королевство Сиам переименовывается в Таиланд.

1949 - в Нью-Йорке продан первый фотоаппарат «Полароид». Стоил он тогда 89 долларов 95 центов.

1991 - шведский дуэт «Roxette» занял первое место в американском хит-параде с песней «Joyride».

1997 - чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров признал поражение в матче с компьютером IBM «Deep Blue».

2000 - в Индии родилась миллиардная жительница этого государстваАста Арора.

2003 - Пол Маккартни (Paul McCartney) стал первым рок-музыкантом, удостоенным чести выступить на легендарной арене Колизея. На концерте присутствовали всего 400 зрителей, билеты для которых продавались на специальном аукционе.

2004 - легендарный аргентинский футболист Диего Марадона помещен в психиатрическую клинику «Кастелар» в пригороде Буэнос-Айреса для лечения от наркозависимости.

2004 - на телеканале ТНТ стартовало самое длительное реалити-шоу «Дом-2», занесенное в книгу рекордов Гиннесса.

