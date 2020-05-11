Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.5
воздух +21
море +13

Коронавирус в Крыму

Кабмин России выделил более 80 млрд рублей пострадавшему от эпидемии бизнесу

09:07 понедельник, 11 мая 2020

Правительство России выделило более 81 млрд рублей для помощи малым и средним предприятиям, пострадавшим от ограничений по коронавирусу.

Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба кабмина.

«Из резервного фонда Правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», – говорится в сообщении.

Выделить средства на поддержку малого и среднего бизнеса распорядился президент России Владимир Путин.

«Средства финансовой помощи – 12 130 рублей (минимальный размер оплаты труда) на каждого сотрудника можно использовать для решения неотложных задач, в том числе для выплаты зарплат. Заявление о получении субсидии подается через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы или почтой», – отметили в пресс-службе.

В кабмине добавили, что условием предоставления субсидии является сохранение предприятиями не менее 90% работников от их количества в марте 2020 года.

Поддержкой могут воспользоваться более 970 тысяч организаций.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму центры занятости завалены заявлениями по безработице. В Крыму обрабатывается около 40 тысяч заявлений в центре занятости для получения пособий.

Из-за пандемии Крым сильно пострадает в финансовом плане. Крым и Севастополь вошли в число регионов, в которых в текущем году прогнозируется самое большое сокращение налоговых поступлений.

Правительство РФ выделило Крыму 56 млн на поддержку бизнеса. Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил выделить Крыму 56,6 миллионов рублей на неотложные меры поддержки малого и среднего предпринимательства в связи с COVID.

Прожиточный минимум в Крыму вырос на 130 рублей. В Республике Крым установили новые суммы прожиточного минимума за первый квартал 2020 года.

Коронавирус в Крыму
Очаг в больнице: в Крыму сразу девять врачей и пациентов заразились COVID

Очаг в больнице: в Крыму сразу девять врачей и пациентов заразились COVID

В Сакской районной больнице выявили девять новых зараженных коронаврирусом - пятеро медработников и четверо пациентов.

Коронавирус в Крыму
Более 120 человек сняты за последние сутки с меднаблюдения по COVID-19 в Крыму

Более 120 человек сняты за последние сутки с меднаблюдения по COVID-19 в Крыму

Крымские медики сняли с наблюдения в связи с коронавирусом за прошедшие сутки 122 человека, взяли под меднаблюдение – 105 граждан.

Коронавирус в Крыму
В России уже более 200 тысяч зараженных COVID-19

В России уже более 200 тысяч зараженных COVID-19

С начала пандемии скончались 1915 россиян. При этом число выздоровевших превысило 34 тысячи.

Коронавирус в Крыму
В Крыму апробируют новый тест на антитела к коронавирусу

В Крыму апробируют новый тест на антитела к коронавирусу

В Крымском федеральном университете имени Владимира Вернадского проверят эффективность и достоверность отечественных экспресс-тестов на антитела к COVID-19.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации