Кабмин России выделил более 80 млрд рублей пострадавшему от эпидемии бизнесу

Правительство России выделило более 81 млрд рублей для помощи малым и средним предприятиям, пострадавшим от ограничений по коронавирусу.

Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба кабмина.

«Из резервного фонда Правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», – говорится в сообщении.

Выделить средства на поддержку малого и среднего бизнеса распорядился президент России Владимир Путин.

«Средства финансовой помощи – 12 130 рублей (минимальный размер оплаты труда) на каждого сотрудника можно использовать для решения неотложных задач, в том числе для выплаты зарплат. Заявление о получении субсидии подается через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы или почтой», – отметили в пресс-службе.

В кабмине добавили, что условием предоставления субсидии является сохранение предприятиями не менее 90% работников от их количества в марте 2020 года.

Поддержкой могут воспользоваться более 970 тысяч организаций.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму центры занятости завалены заявлениями по безработице. В Крыму обрабатывается около 40 тысяч заявлений в центре занятости для получения пособий.

Из-за пандемии Крым сильно пострадает в финансовом плане. Крым и Севастополь вошли в число регионов, в которых в текущем году прогнозируется самое большое сокращение налоговых поступлений.

Правительство РФ выделило Крыму 56 млн на поддержку бизнеса. Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил выделить Крыму 56,6 миллионов рублей на неотложные меры поддержки малого и среднего предпринимательства в связи с COVID.

Прожиточный минимум в Крыму вырос на 130 рублей. В Республике Крым установили новые суммы прожиточного минимума за первый квартал 2020 года.