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Происшествия

Евпаториец десять раз обокрал один и тот же склад

12:43 понедельник, 11 мая 2020
Евпатория

Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в совершении серии краж из складского помещения, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

В дежурную часть полиции г. Симферополя обратился 37-летний местный житель с заявлением о ряде краж с территории его складского помещения.

Полицейским заявитель пояснил, что с начала года несколько раз выявлял пропажу дорогостоящего строительного инструмента. В числе похищенного потерпевший указал перфораторы, дрели, шуруповерт и другое имущество.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данных краж был задержан 49-летний евпаториец, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Как оказалось, подозреваемый 10 раз наведывался в одно и тоже помещение. И каждый раз похищал строительный инструмент. Похищенное сдавал в ломбард, а полученные денежные средства тратил на собственные нужды.

Следственным отделом ОП №1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю по всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину).

Согласно действующему законодательству, злоумышленнику может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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