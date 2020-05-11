Если сезона не будет, каждый второй отель в Крыму ждет банкротство

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Около 50% предприятий туротрасли в Крыму обанкротятся, если объектам размещения не возобновят работу в ближайшие месяцы.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» выразила председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова.

«Это страшно, но 50% предприятий туротрасли обанкротятся, часть людей продадут свой бизнес. Выжить могут только городские отели, которые принимают командировочных. У нормальных отельеров, которые работают в правовом поле РФ, практически нет финансовой подушки, потому что они все заработанные деньги вкладывают на реконструкцию зданий, улучшение сервиса», - пояснила эксперт.

По ее оценке, на восстановление туристической отрасли в регионе может уйти пять лет, если курортный сезон в этом году начнется в августе или сентябре. Однако если удастся открыть объекты с 1 июля, то наладить работу турсферы можно за год.

«Я не наблюдаю роста цен в малых и средних местах размещения. Наоборот, есть специальные предложения с бонусами в виде бесплатного питания, трансфера, работы аниматоров. Если разрешат всероссийский внутренний туризм без открытия границ в Европу, Турцию и другие страны, то эта ситуация спасет Крым», - считает отельер.

Стамбульникова также отметила, что роста цен в малых и средних местах размещения пока не наблюдается. Наоборот, наоборот бизнес готовит специальные предложения с бонусами в виде бесплатного питания, трансфера, работы аниматоров.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предупредил, что в ближайшее время из-за карантинных мер курортные объекты и заведения общепита не откроются. «Говорим по-честному, что курортный сезон вряд ли состоится», - отмечал он.

В середине апреля в Крыму ставка налога для бизнеса, в том числе туристического, по упрощенной системе налогообложения была снижена в два раза на весь период 2020 года. Законопроектом Госсовет Республики предлагается ввести в действие на территории республики специальный налоговый режим с 1 июля 2020 года.

«Кризис пройдет, а дополнительные возможности, созданные механизмы и инструменты останутся. Сейчас важно объединить усилия и нарабатывать запас прочности на будущее», - отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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