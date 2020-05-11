Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Режим самоизоляции в Севастополе продлен до 17 мая ● Аксенов допустил расширение списка работающих предприятий ● Ужесточение мер в Крыму: куда не пустят без маски ● Путин объявил о завершении «каникул» из-за коронавируса ● Аксенов продлил в Крыму режим самоизоляции минимум до лета
Если сезона не будет, каждый второй отель в Крыму ждет банкротство
фото © Pixabay
Около 50% предприятий туротрасли в Крыму обанкротятся, если объектам размещения не возобновят работу в ближайшие месяцы.
Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» выразила председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова.
«Это страшно, но 50% предприятий туротрасли обанкротятся, часть людей продадут свой бизнес. Выжить могут только городские отели, которые принимают командировочных. У нормальных отельеров, которые работают в правовом поле РФ, практически нет финансовой подушки, потому что они все заработанные деньги вкладывают на реконструкцию зданий, улучшение сервиса», - пояснила эксперт.
По ее оценке, на восстановление туристической отрасли в регионе может уйти пять лет, если курортный сезон в этом году начнется в августе или сентябре. Однако если удастся открыть объекты с 1 июля, то наладить работу турсферы можно за год.
«Я не наблюдаю роста цен в малых и средних местах размещения. Наоборот, есть специальные предложения с бонусами в виде бесплатного питания, трансфера, работы аниматоров. Если разрешат всероссийский внутренний туризм без открытия границ в Европу, Турцию и другие страны, то эта ситуация спасет Крым», - считает отельер.
Стамбульникова также отметила, что роста цен в малых и средних местах размещения пока не наблюдается. Наоборот, наоборот бизнес готовит специальные предложения с бонусами в виде бесплатного питания, трансфера, работы аниматоров.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предупредил, что в ближайшее время из-за карантинных мер курортные объекты и заведения общепита не откроются. «Говорим по-честному, что курортный сезон вряд ли состоится», - отмечал он.
В середине апреля в Крыму ставка налога для бизнеса, в том числе туристического, по упрощенной системе налогообложения была снижена в два раза на весь период 2020 года. Законопроектом Госсовет Республики предлагается ввести в действие на территории республики специальный налоговый режим с 1 июля 2020 года.
«Кризис пройдет, а дополнительные возможности, созданные механизмы и инструменты останутся. Сейчас важно объединить усилия и нарабатывать запас прочности на будущее», - отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз: крымскому туризму понадобятся годы на восстановление. Ситуация с COVID-19 нанесла серьезный урон туристическому бизнесу Крыма. Сезон в этом году, скорее всего, будет провален со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Аксенов снова заявил, что курортного сезона в Крыму не будет. Только внутренний туризм возможен в Крыму в этом году.
Аксенов фактически отменил курортный сезон в Крыму. Серьезные риски для проведения курортного сезона существуют в Крыму.
Власти Алушты хотят начать подготовку пляжей к курортному сезону. Власти Алушты ожидают после 11 мая послаблений в части ограничений, введенных ранее из-за распространения коронавирусной инфекции на полуострове, чтобы начать подготовку пляжей к курортному сезону.
Если сезона не будет, каждый второй отель в Крыму ждет банкротство
Около 50% предприятий туротрасли в Крыму обанкротятся, если объектам размещения не возобновят работу в ближайшие месяцы.
Ужесточение мер в Крыму: куда не пустят без маски
С 12 мая в Республике Крым вводится обязательное ношение средств защиты органов дыхания при нахождении в общественных местах.
В небо над Крымом подняли 40-метрового Сталина фото
Сорокаметровые портреты генералиссимуса СССР Иосифа Сталина и маршала Георгия Жукова подняли в небо над Крымом воздухоплаватели с помощью воздушных шаров.
Аксенов продлил в Крыму режим самоизоляции минимум до лета
Режим самоизоляции для жителей Крыма продлен до 31 мая.
4 часа назад
Роспотребнадзор может вскоре разрешить гулять с детьми
13 часов назад
Более 120 человек сняты за последние сутки с меднаблюдения по COVID-19 в Крыму
Крымские медики сняли с наблюдения в связи с коронавирусом за прошедшие сутки 122 человека, взяли под меднаблюдение – 105 граждан.