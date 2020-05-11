Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе ограничили доступ в зону обсервации ● Очаг в больнице: в Крыму сразу девять врачей и пациентов заразились COVID ● Кабмин России выделил более 80 млрд рублей пострадавшему от эпидемии бизнесу ● В Крыму могут расширить список предприятий, которым разрешат работать ● Роспотребнадзор может вскоре разрешить гулять с детьми
Четыре новых случая COVID-19 зарегистрировано в Севастополе
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Четыре новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Севастополе за прошедшие сутки.
Об этом сообщила пресс-служба правительства города.
«По состоянию на утро 11 мая зарегистрировано четыре новых случаев заболевания COVID-19. Все пациенты контактировали с заболевшими ранее людьми; они находились в городской инфекционной больнице. Результаты анализов подтвердили у них коронавирусную инфекцию», – говорится в сообщении.
Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 126 человек. Выздоровели 24 человека, двое умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 117 человек, в городской больнице № 9 – 97. Под наблюдением по месту жительства – 1153 человека.
В режиме обсерваторов работают пансионат «Изумруд», а также стройки минобороны РФ в бухте Омега и на Бельбеке.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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Более 120 человек сняты за последние сутки с меднаблюдения по COVID-19 в Крыму
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